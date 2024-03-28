迪拜王室亲戚突然推迟香港家办的开幕

（香港综合讯）阿拉伯联合酋长国迪拜酋长的一名亲戚，3月中旬高调宣布将在香港开设家族办公室，并管理5亿美元（6.74亿新元）资产。不过，他突然推迟原定于星期四开业的计划。

彭博社报道，香港-中东经贸协会星期三（3月27日）晚上发布声明称，阿里·阿勒马克图姆（Sheikh Ali Al Maktoum）的家族办公室原定于星期四（28日）在香港正式开幕，如今将推迟。香港多家媒体报道，阿里是迪拜酋长的侄儿。

声明说，阿里需要处理“迪拜的紧急事务”，家族办公室开幕的新日期将在迟些时候公布。声明没有透露有关紧急事务的具体细节。

《星岛日报》报道，开幕活动原定在星期四下午举行，并邀请了香港前特首、中国全国政协副主席梁振英等人出席。

根据《南华早报》，阿里过去一周在香港的行程非常高调，包括星期二（26日）与香港特首李家超会面，以及在星期三出席“裕泽香江”高峰论坛。这场活动邀请了全球各地约400多名家族决策人及其专业团队出席。

阿里上周在彭博电视的采访中说，计划在香港设立管理总值5亿美元资产的家族办公室，以寻找人工智能、电动车和金融科技领域的投资。香港无线电视台星期三引述阿里的话报道，他决定在香港设立家族办公室，原因之一是香港背靠中国大陆的优势。