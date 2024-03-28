中国房地产危机令大型国有银行不良贷款率攀升

（北京彭博电）中国房地产市场长期低迷，影响了大型国有银行的资产负债表，令这些银行的不良贷款率逐步攀升。

中国交通银行星期三（3月27日）指出，其房地产业对公贷款不良率从2022年底的2.8%，飙升至去年同期的4.99%。虽然个人住房按揭逾期贷款下滑，但按揭关注类贷款（不良贷款的领先指标）猛增23%，达到98.8亿元（人民币，下同，约18.8亿新元）。

中国工商银行同日的公告显示，个人住房按揭不良贷款增长9.6%，至278亿元。虽然已较今年初下降了0.77个百分点至5.37%，工商银行的房地产不良贷款率仍位居公司类贷款之首。

过去一年，中国政府要求国有银行承担提振国内经济，以及救助负债累累的房企和地方政府的职责。迄今为止，国有银行已经响应政府的号召，降低贷款利率，同时加大对开发商的融资支持。

交通银行公告称，为满足房地产企业合理直接融资需求，该行去年承销房地产企业债券的金额同比增长56.5%。工商银行则表示，该行去年保持房地产信贷平稳有序投放，支持房地产企业合理融资需求。

交通银行副行长殷久勇说，房屋销售和开发商的流动性状况恢复尚需时日，因此今年控制资产质量的压力仍然巨大。不过他也在星期三举行的业绩发布会上说，房地产整体风险仍处在可控水平。