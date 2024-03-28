分析：中国今年需要一个很强劲的股市

华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭认为，从居民财富效应和管理房地产风险的角度看，中国今年需要一个非常强劲的股市。

谢栋铭星期四（3月28日）在《联合早报》与通商中国举办的“解读中国两会”论坛上分析，消费取决于收入增长、收入预期和财富效应这三个因素，而中国目前的问题是，增长预期并不好，财富效益也是负的。

他指出，中国民众70%以上的财富与房地产挂钩，当房地产市场走下坡，财富效应大概率是负的。“如果股票再不好的话，财富效应就会非常负。如果要纠正财富效应，股票市场会比以往更重要。”

谢栋铭也提到，强劲的股市不仅利于产生正面的财富效应，还能缓解一部分房地产业的压力。

他说，房企可以把优质资产打包进房地产投资信托（REITS），在股市卖给投资者，免于低价抛售资产。

今年开年后，中国股市“跌跌不休”，官方动员由主要国有金融公司组成的“国家队”托市，并实施一系列严监管措施以稳定市场，但市场仍在调整中。上证指数本周三（3月28日）再次跌破3000点，星期四涨回3010点。

谢栋铭说，很多人对中国股市还是很悲观，“从宏观角度来看，我个人觉得股票会在今年扮演更加重要的一个角色”。

他也观察到，今年2月以来，中国“国家队”的救市策略出现变化，不仅仅买大企业股票，也开始支持中小企业股票。

谢栋铭认为，“这是一个比较积极的信号”，解决了小企业的流动性危机，就能把市场慢慢理清楚。