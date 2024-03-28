分析：中国今年需要一个很强劲的股市

刘莎

更新 /
更新 / 2024年3月29日 9:32 AM
发布 /
发布 / 2024年3月28日 10:20 PM
华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭认为，从居民财富效应和管理房地产风险的角度看，中国今年需要一个非常强劲的股市。图为一名股民在中国浙江杭州一家证券交易所大屏幕前观看股市走势。（法新社）
华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭认为，从居民财富效应和管理房地产风险的角度看，中国今年需要一个非常强劲的股市。图为一名股民在中国浙江杭州一家证券交易所大屏幕前观看股市走势。（法新社）

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华侨银行亚洲地区研究与策略主管谢栋铭认为，从居民财富效应和管理房地产风险的角度看，中国今年需要一个非常强劲的股市。

谢栋铭星期四（3月28日）在《联合早报》与通商中国举办的“解读中国两会”论坛上分析，消费取决于收入增长、收入预期和财富效应这三个因素，而中国目前的问题是，增长预期并不好，财富效益也是负的。

他指出，中国民众70%以上的财富与房地产挂钩，当房地产市场走下坡，财富效应大概率是负的。“如果股票再不好的话，财富效应就会非常负。如果要纠正财富效应，股票市场会比以往更重要。”

谢栋铭也提到，强劲的股市不仅利于产生正面的财富效应，还能缓解一部分房地产业的压力。

他说，房企可以把优质资产打包进房地产投资信托（REITS），在股市卖给投资者，免于低价抛售资产。

今年开年后，中国股市“跌跌不休”，官方动员由主要国有金融公司组成的“国家队”托市，并实施一系列严监管措施以稳定市场，但市场仍在调整中。上证指数本周三（3月28日）再次跌破3000点，星期四涨回3010点。

谢栋铭说，很多人对中国股市还是很悲观，“从宏观角度来看，我个人觉得股票会在今年扮演更加重要的一个角色”。

他也观察到，今年2月以来，中国“国家队”的救市策略出现变化，不仅仅买大企业股票，也开始支持中小企业股票。

谢栋铭认为，“这是一个比较积极的信号”，解决了小企业的流动性危机，就能把市场慢慢理清楚。

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