龙永图：重振实体经济须解除一切不合理行政限制

原中国外经贸部副部长龙永图直言，中国要重振实体经济，必须解除一切不合理行政限制，解决政府喜欢审批的毛病，让市场发挥作用。

曾任中国加入世贸组织首席谈判代表的龙永图，星期四（3月28日）在海南博鳌出席博鳌亚洲论坛年会关于实体经济的分论坛。他指出，中国入世后最重要的制度性开放措施，就是放开企业进出口经营权，助推大量中国产品出海，带动实体经济快速发展。

龙永图认为，中国若要再进行制度性开放，一个原则是要解除一切不合理的行政措施和限制。他以北京本周取消“离婚三年内限购商品房”政策为例指出，这个政策现在听起来可笑，“当时却是堂而皇之地作为政府措施（实行）。”

他过后又以海南自由贸易港为例，指海南为吸引投资和人才，推出进口产品零关税、征收15%个人所得税等优惠政策，但受惠者需满足诸多条件。“我昨天听说，按照这个一二三四五的条件，海南现在能享受15％所得税的只有5000人，那不是闹着玩吗？”

龙永图进一步推测，这样的政策还可能催生一批靠审批获得权力的官员，决定什么产品、什么人符合优惠条件，导致权力寻租。

他说：“海南这么大一点，放开就放开，还怕什么？……既然要给海南优惠政策，就干干净净地给，不要带这个条件、那个条件，让大家都搞不清楚。”这番发言博得全场热烈掌声。