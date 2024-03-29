碧桂园延迟发布业绩 万科去年净利同比暴跌

（北京／华盛顿综合讯）中国房地产巨头碧桂园延迟公布2023年业绩，另一家行业头部企业万科集团公布的业绩报告则显示，公司去年利润创纪录地大幅下挫，凸显中国房地产业的危机仍未出现缓解的迹象。

碧桂园星期四（3月28日）晚间在香港交易所公告，由于行业持续波动，经营环境复杂，加上债务重组工作的进行，项目数量多以及尽职调查涉及工作量大，公司可能无法遵守上市规则规定在3月31日前刊发2023年报。

碧桂园称，需要收集更多信息以作出合适的会计估计及判断，以将行业及公司的变化合理反映于财报中。

随着市场低迷态势进入第四个年头，中国房地产业迎来有史以来最糟的财报季。彭博社统计显示，在已公布收益的23家地产开发商中，14家宣布净亏损，六家报告利润萎缩，只有三家公司的利润略有增长。

碧桂园并非首家宣布延迟发财报的中国地产公司。据券商中国报道，当代置业、中原建业和上坤地产等约40家中国地产公司宣布，拟延期发布2023年业绩报告。

延迟财报的发布，意味着正经历债务重组的碧桂园仍未能摆脱困境。彭博行业研究分析师克里斯蒂在一份报告中指出，这表明碧桂园重组面临新的障碍，而债务计划的任何延迟，都可能引发诉讼风险的担忧。

碧桂园一笔美元债去年10月被认定违约，该公司本月也首次未能支付一只人民币债券的票息。此前，香港一家法院收到一份债权人的申请，要求碧桂园在美元债务违约后清盘。

另一家中国地产巨头万科集团星期四晚间发布的财报显示，公司去年净利润121亿6000万元（人民币，下同，22亿7000万新元），同比暴跌46.4%，是1991年上市以来的最大跌幅。

业绩大幅下滑之际，万科集团的八名高管自愿放弃2023年度奖金。同时，自报告披露之日起，万科董事会主席郁亮、总裁祝九胜、监事会主席解冻自愿领取月薪税前1万元。

第一财经网称，郁亮自2017年任董事长以来的四年间，每年在万科获取的年度税前报酬均高于1100万元，且不包括公司分红。

万科港股星期五（29日）收盘下跌2.6%，股价跌至历史低点，它发行的一些较长期债券最近的交易价格接近40美分（54新分），接近严重亏损的水平。

房地产行业的销售持续疲软，促使一些全球信用评级机构将部分公司的评级下调至垃圾级，包括万科和龙湖集团。

中国大型国有银行的资产负债表也受到侵蚀，银行的不良贷款不断攀升，似乎对金融业产生溢出效应。中国当局要求国有银行帮助提振国内经济，同时支持负债累累的地产开发商。

中国政府密集出台的救市政策，并未显著提升市场信心。多家中外机构预计，中国房地产市场今年将持续低迷。惠誉评级3月初下调对中国楼市的预期，预计由于购房需求减弱，今年中国市场新房销售将下降5%至10%。