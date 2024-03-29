小米首款汽车SU7开售 上市27分钟预订5万辆

（北京／广州综合讯）中国消费电子产品巨头小米星期四（3月28日）晚间上市首款电动车SU7，产品售价低于市场预期，在上市27分钟，预订量就达五万辆。

综合21世纪经济报道与第一财经网报道，小米汽车推出的首款产品SU7，标准版售价21万5900元（人民币，下同，4万新元），PRO长续航版售价24万5900元，MAX版29万9900元。在4月30日前订购，还可最高享有价值2万2000元的配置免费升级。

对于这一定价，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在星期四的发布会上说，“都是亏钱的”。

小米SU7对标特斯拉Model 3等车型，其标准版定价比特斯拉Model 3低3万元。

在价格发布后，小米汽车官方公布数据显示，小米SU7四分钟预定量破万，七分钟破两万，27分钟破五万。

雷军在发布会上说，造车三年以来，他的思想负担特别大，“造车太难了，连苹果这样的巨头都放弃了”。

他说，目前的纯电动新能源车，除了特斯拉，很多企业都巨额亏损。即便是特斯拉这么大的规模和这么高的运营效率，其实也只有约9%的利润。

但雷军强调，小米汽车希望用15年至20年的努力，成为全球前五的汽车厂商。

小米在2021年宣布开始造车，去年12月宣布同北汽集团合作制造首款SU7。过去三年，小米在智能电动汽车领域的投入突破百亿元，研发人员达3400人。