雷军卖车借鉴马斯克 造车有北京官方背后力挺

（北京综合讯）小米汽车开售备受瞩目，有分析称小米集团创始人雷军挑战电动车龙头特斯拉，营销策略却借鉴了特斯拉首席执行官马斯克。

综合路透社、《北京日报》、钛媒体等报道，中国消费电子产品巨头小米是在星期四（3月28日）上市首款电动车SU7，当晚据报有上亿网民收看了雷军直播首秀小米汽车，刷新了行业观看记录。

不少粉丝评论说，雷军在发布会上穿着灰色西装外套和黑色T恤，看起来就像是马斯克会穿的衣服。

雷军在会上提出SU7多项号称优于特斯拉Model 3的数据，公布的售价也刻意对标Model 3，“先降3万（人民币，5695新元）为敬”，叫阵意味浓厚。

外号“雷神”的雷军在中国家喻户晓，上海咨询公司汽车前瞻（Automotive Foresight）董事总经理张豫点评，雷军的电动汽车营销策略直接借鉴了马斯克，“一个人等于整个营销团队”，“他每说一句话，在网上吸引的关注度完全不一样”。

雷军在发布会后接受媒体采访时直言，如果没有北京市委市政府的帮助，小米在三年内成功造车是不可能的，“北京还是创新创业的沃土，这次也孕育了小米汽车”。他也说，小米将带动北京的智能制造。

据报道，小米当初面临的最大难题就是取得生产汽车的资格。但在获得监管部门批准前，小米已在北京亦庄建立了一座可年产20万辆汽车的车厂，国有汽车制造商北汽集团去年11月透露，它将在上述工厂为小米生产汽车。换言之，小米的汽车最终是借用了北汽的生产资格。也有业内人士透露，北京市以特批的方式协助小米拿到了造车资格。

北京市2022年的政府工作报告已明确提出要推动小米汽车开工；在2023年北京市“3个100”重点工程清单中，小米智慧工厂也榜上有名。

小米汽车发布官方数据显示，3月29日晚，上市24小时后小米SU7汽车“大定”突破8万8898台。