罗奇坚持“玩完论” 但称港“两制”更具中国特色

（香港综合讯）有“中国大好友”之称的美国经济学家罗奇（Stephen Roach），在香港媒体专访中再次坚持“香港玩完论”，同时指出香港的“一国两制”已变成更具“中国特色的两制”。

摩根士丹利前亚洲区主席罗奇今年2月在《金融时报》撰文，指出北京在2019年反修例风波后加强管控香港；香港股市受中国经济滑坡的影响，恒生指数在冠病疫情那三年下挫49%，回到1997年回归时的水平；中美关系自2018年起逐渐恶化令香港夹杂其中，让他“痛心地承认香港已经玩完”了（It pains me to say Hong Kong is over）。

曾长期在香港工作的罗奇在《明报》星期二（6月4日）刊发的专访中解释，他去年1月冠病疫情结束后赴港，与香港朋友和昔日投资银行客户会面，听到他们对香港未来方向的意见；之后再两次到港，每次都感受到港人对未来关注日渐加深，因此撰文作出上述提醒。

罗奇在专访中说，《金融时报》提到的三个因素，皆非香港所能左右。

罗奇称，香港与中国大陆在经济和政治的连结愈趋紧密，香港能改变的空间也愈来愈小，所以他现在仍维持“香港玩完”的观点。他指出，自2019年以来，香港“一国两制”的定义已改变，“不代表没有两种制度，只是我们未必愿意承认，是更有中国特色的两制”。

不过，罗奇建议北京可列出香港有别于大陆的特征，包括法治、资本自由流通、人员流动等，逐个范畴向外界展示香港仍坚持“一国两制”。

他还说，受中国大陆经济增速放缓影响，香港经济经历高速增长的空间很小，因此建议香港应在金融之外，扩大经济基础和吸引科研。

罗奇今年2月发表的“香港玩完论”，引起香港社会的热议。香港财经事务及库务局长许正宇说，香港资产管理、风险管理业务及债市等发展很好，优势明显。香港必须有自信。

香港行政会议召集人、立法会议员叶刘淑仪回应称，罗奇的言论属以偏概全，经济发展不能只看股市，并强调“香港有排（有很长时间）玩”。

有官方背景的香港《大公报》更连日发文炮轰罗奇的文章抹黑香港，指他身为经济学家，竟以充满主观色彩的字眼预判一个地区的前途，显然与学者应有的专业精神相违背。