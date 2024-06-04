中国商务部建立协调机制 听取外企反映困难问题

（马德里综合讯）中国商务部部长王文涛访问西班牙时说，商务部建立了外资企业圆桌会议和协调机制，听取外资企业反映困难问题和意见建议，并会同相关部门和地方共同推动解决。

根据中国商务部官网消息，王文涛星期一（6月3日）在西班牙首都马德里，与西班牙经济、贸易和企业大臣奎尔波（Carlos Cuerpo）共同会见西工商界代表时说，中国政府致力于打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，鼓励国内外企业公平竞争、合作发展。

王文涛也说，西班牙企业在华遇到困难和问题，欢迎通过上述机制反映，商务部将积极协调解决。

中国商务部去年7月依托外贸外资协调服务机制，升级建立了外资企业圆桌会议制度，旨在“有事必应，无事不扰”，为外企在华发展营造可预期、更优质的营商环境。

中国商务部数据显示，今年前四个月，外国对华直接投资（FDI）总额同比下降27.9%。

欧盟此前以反倾销和不公平补贴为由对中国启动一系列贸易调查，其中对中国电动汽车反补贴调查结果即将出炉。

王文涛星期一在中国—西班牙经济工业合作混委会会议上说，欧方以“产能过剩”为由对中国电动汽车实施反补贴调查，是典型的保护主义。所谓的“产能过剩”，过剩的不是产能，而是焦虑；所谓的“市场扭曲”，扭曲的不是市场，而是心态。他希望欧方与中方相向而行，通过对话沟通解决彼此关切。

彭博社星期一报道，中国对欧盟的警告也在增强。商务部称，如果欧盟言行不一，继续打压中国企业，中国将采取一切必要措施，维护中国企业的正当利益。