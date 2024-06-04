中国多家银行招聘催收人才 应对不良贷款率上升

（北京综合讯）中国多家银行计划招聘催收人才，以应对不良贷款率和逾期贷款率的上升。

《21世纪经济报道》星期二（6月4日）报道，光大银行星期一公告，计划招聘三名零售与财富管理部客户营运中心-专属运营团队电话催收岗人才，负责对分配的贷后账户进行管理，对违约客户及时进行电话告知，以及登记客户和还款信息等。

光大银行今年3月的财报显示，该行不良贷款率与上年末持平，但不良贷款余额有所上升，较上年末小幅增加28.02亿元（人民币，下同，5.33亿新元）至474.76亿元。

其中，房地产行业的不良贷款余额同比增加18.81亿元，占比从2022年末的15.56%升至18.6%；拨备覆盖率较上年末下降6.66个百分点至181.27%。

除了光大银行，民营银行湖南三湘银行上周五宣布，正寻找七名具有五年以上催收管理或工作经验的高级催收管理人才和高级电催人才。

据澎湃新闻报道，公告显示，岗位要求应聘人具备大学本科及以上学历，法律、金融专业背景，不仅要具备丰富的催收技巧，还能独立主导催收技巧培训及催收任务指标的达成。

报道称，三湘银行此举背后，是该行去年不良贷款率和逾期贷款率的显著上升，及贷款减值损失的大幅增加。

中国首家互联网银行微众银行也打算招聘催收人才。银行上周三（5月29日）发布的招聘信息显示，拟招聘业务运营支持岗（委外运营）人才，负责委外催收机构日常业绩指标及过程指标监控，以及委外催收作业、品质合规性、催收强度的检查监测。