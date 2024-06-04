京港沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车

（北京综合讯）往来于北京与香港、上海与香港的普速直通列车，将于6月15日升级为高速铁路动卧列车。

据澎湃新闻星期二（6月4日）报道，中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）宣布，自6月15日起，北京西、上海与香港红磡站间开行的普速直通车Z97/98、Z99/100次，提质升级为北京西、上海虹桥与香港西九龙站间的高铁动卧列车D909/910、D907/908次。

升级后，京港、沪港间实现夕发朝至（傍晚出发、清早到达），北京、上海至香港的全程旅行时间分别由24时31分、19时34分压缩至12小时34分、11小时14分，香港与中国大陆间人员往来将更加便利。

国铁集团客运部负责人称，高铁动卧列车由两个二等座车厢、13个动卧车厢、一个餐车组成，列车设备设施更加先进，旅客乘坐更为舒适。

负责人还称，香港与中国大陆间跨境客流保持强劲增长态势，今年1至5月累计发送跨境旅客1074万人次，同比增长79.9%。

据中新社星期二报道，香港特首李家超说，新的高铁动卧列车班次座位数目增至600个，由始发与终到站“两地两检”通关模式，改为高铁列车统一在香港西九龙站实行“一地两检”，也会新增前往湖南张家界的班次，这对于推动香港更好融入国家发展大局具有重要意义。