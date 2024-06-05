5月财新中国服务业PMI创去年8月来新高

（北京综合讯）5月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54，创去年8月以来新高，显示中国国内供需扩张提速，服务业加速恢复。

财新传媒星期三（6月5日）公布，5月财新中国服务业PMI较4月上升1.5个百分点，已连续17个月位于荣枯线上方。月初公布的5月财新中国制造业PMI上升0.3个百分点至51.7，创2022年7月来最高。

在制造业和服务业景气改善的带动下，5月综合PMI上升1.3个百分点至54.1，中国企业活动总量连续第七个月保持增长，并创下一年来最快增速。

服务业PMI分项数据显示，服务业需求复苏势头强劲，新订单指数连续第四个月上升；新出口订单指数也连增四月，并且连续第九个月录得荣枯线以上，显示海外需求加速扩张。

财新智库高级经济学家王喆表示，5月制造业和服务业供需扩张提速，拉动综合就业指数近九个月以来首次录得扩张区间。但他指出，就业压力偏大、需求弱于供给依然是当前经济面临的突出问题。

中国统计局5月制造业PMI为49.5，在荣枯线下方。统计局PMI抽样企业3200家，更集中于占经济比重较大的重工业、大型企业。财新PMI统计样本650家，以沿海地区出口导向型的中小型民营企业为主。