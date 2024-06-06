碧桂园5月合同销售额同比跌逾七成

（广州综合讯）中国房企碧桂园5月合同销售额同比暴跌逾七成，显示中国稳楼市措施难以让碧桂园翻身。

综合彭博社、澎湃新闻等报道，碧桂园星期三（6月5日）公告，5月合同销售额同比下跌76%至42.9亿元（人民币，下同，7.97亿新元），延续4月跌幅83%。虽然5月的销售环比上涨11%，但仍处于至少七年来的第三低水平。

中国政府在5月17日宣布迄今为止最强的稳楼市措施。各地方政府随后出台相应政策，给当地的楼市松绑，碧桂园总部所在的广州与上海、深圳都已出台相关政策，包括降低首套房最低首付比率，下调贷款利率等。

不过，彭博行业地产分析师在一份报告中写道，放宽大型城市的购房要求可能无法帮助碧桂园，因为这将住房需求从低线城市转移到较大城市。长期以来，碧桂园一直坚持瞄准较小城市，较少涉足一线和二线城市。

为了缓解资金流紧张，彭博社引述知情人士报道，负债累累的碧桂园正寻求出售持有的长鑫存储技术有限公司股份，筹资约20亿元。碧桂园内部人士向澎湃新闻证实上述消息，并说公司致力于探索各种策略以优化资产负债结构，包括对资产组合的审慎评估和潜在的资产处置机会。

另外，投资者在观察中国稳楼市措施效果之际，一度燃起的热情开始降温。

彭博行业研究中资地产股指数星期四（6月6日）一度下跌4%，自5月高点回落逾20%。若延续跌势至收盘，该指数将进入技术性熊市。

香颂资本董事沈萌说，地产政策的效力仍有待观察，因此只容易形成消息驱动的短期行情，无法转化为中长期支撑的基础。