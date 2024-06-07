中国官方对公募基金展开全面现场审计

（北京综合讯）中国公募基金业连续两年亏损，中国国家审计署据报已在过去几周开始对12家公募基金进行现场审计检查。

界面新闻星期五（6月7日）引述消息人士说，由国家审计署专业人士组成的团队，会对所有相关文件材料进行审计，重点关注费用支出等问题。今年2月份，几家头部公募基金已经率先迎来了一轮审计。

报道说，自5月底起，已经有多家基金公司开始自查，自查内容包括但不限于组织架构管理、合规、风控、信息安全、证券账户等。

彭博社也引述两名知情人士指，其所在的基金公司是第一次面对如此大规模的审计工作，各基金员工被要求全力支持审计团队。

澎湃新闻此前报道，今年3月，北京、上海均有多家公募基金被异地证监局实行监管突击检查。

据券商中国报道，中国多家基金可能面临二至三轮检查，包括证监局异地交叉检查、股东对旗下基金内审、国家审计署驻场审计检查。

中国公募基金连续两年出现亏损。据第一财经报道，公募基金2023年全年亏损4346.78亿元（人民币，下同，807.38亿新元），2022年整体亏损1.45万亿元，这是中国公募基金历史上首次出现连续两年亏损。亏损最大的公募基金是权益类，即股票型基金，原因是深受中国股市去年下半年下跌的影响。

公募基金连续亏损下，该行业的高薪情况也引发关注和争议。据彭博社报道，今年早些时候有几家基金提议将员工工资限制在约300万元以内，以响应中共的“共同富裕”政策。

从4月开始，市场上就流传“公募基金300万年薪以上或被要求追溯退还”的消息。不过，界面新闻询问了十多家公募基金，相关人士都表示此消息不实。