美国三大科技巨头市值合计 已超过中国股市总市值

（纽约综合讯）三家美国科技巨头微软、英伟达和苹果的市值加起来，已经超过了中国股市的总市值。这一数据引起市场对中国资本市场不够活跃，企业价值被低估的讨论。

据彭博社星期五（6月7日）报道，彭博汇编的数据显示，这三大科技公司的总市值约为9.2万亿美元（约12.38万亿新元），超过了中国交易所（不包括香港）所有活跃股票的总市值，后者约为9万亿美元。

报道指出，投资者对人工智能投资的需求，已推动该行业的许多股票创下历史新高。英伟达是人工智能风口最大受益者，市值在当地时间星期三（6月5日）达到3万亿美元。

市场对这一估值差距反应不一，有中国网民评论因为中国没有真正AI公司；但也有中国网民认为是A股市场不活跃，企业估值过低。还有网民认为，是美国股市出现了“人工智能泡沫”。

中美股市从去年就拉开差距。2023年沪深300指数下跌了12%，而美国的标准普尔500指数上涨了24%。

今年初沪指一度跌破2800点，美国股市则继续上涨。彭博数据显示，今年1月底美国股市市值一度比中国大陆和香港股市市值的总和还高出38万亿美元，创下新纪录。

中国加强资本市场监管、增发长期国债、放开地产限购等政策之下，上证指数和恒生指数分别在3100点和1万8000点上下徘徊，表现平平。分析认为，主要是经济基本面没有出现强劲的修复迹象。