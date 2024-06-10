越来越多中国年轻人光顾廉价养老食堂

临近午饭时间，北京城中心的一些胡同渐渐热闹起来，三五成群的年轻白领有说有笑，接连涌入位于胡同深处的社区养老食堂。

两三百平米的食堂很快挤满了前来吃饭的人群，8元（人民币，下同，约合1.50新元）一份炒油麦菜，15元一碗水煮鱼，18元一盘回锅肉，还有免费的西红柿蛋汤，近10种热气腾腾的菜品一列排开，年轻人和老年人一起排着队，高峰时段的队伍一直延伸到食堂入口处。

北京景山街道的长者食堂，菜品价格比普通餐厅低约20%，菜量较多，用餐者可以选择半份菜品， 用餐高峰时段，长长的队伍一直排到食堂入口处。（孟丹丹摄）

北京景山街道的长者食堂，菜品价格比普通餐厅低约20%，菜量较多，用餐者可以选择半份菜品。（孟丹丹摄）

在写字楼上班的沈敏（27岁），一周五天都在附近胡同里的养老食堂“蹭吃蹭喝”。

“三菜一汤一共21元，比外卖划算多了”，她指着面前餐盘里的两样素菜和一份淋着酱汁的白斩鸡，边吃边受访说：“这里的菜比街上小餐馆要实惠，吃着也放心。”

沈敏频频光顾的社区养老食堂，正在被中国年轻白领们“占领”。

最近两年，中国就业环境不景气，有些上班族收入下降，再加上城市生活节奏加快，很多年轻人无暇开火做饭，于是价格实惠、菜品丰富的社区老年食堂开始吸引愈来愈多年轻人。

据中国官媒新华社报道，2023年全国社区食堂已达6700多家。不仅北上广深等一线大城市遍地开花，成都、武汉等西部、中部城市也都涌现一批社区食堂。

其实社区食堂几年前就有，开办的最初目的，主要是为行动不便，或不能自己做饭的老年人提供膳食服务。后来出于降低经营成本的考虑，开始向各年龄段人群开放。

沈敏任职的公司去年开始削减员工福利，取消公司食堂，每月发放800元补贴，代替以往免费的午餐。为解决午饭问题，她开始点外卖，或与同事团购附近餐馆的优惠套餐。

几个月下来，她发现午餐实际开销远超公司给的补贴，这让她感到不安。她说：“周围人都在量入为出，厉行节约，这让我有点罪恶感。”

终于，她在社交平台上刷到了办公室附近的社区养老食堂，食堂享有政府补贴，比外卖、普通餐馆都便宜，菜量也不少。

北京是中国深度老龄化城市之一，65岁以上老人已超过330万，占市总人口的15.1%。为解决快速老龄化人口的吃饭问题，全市建有1100多个能提供养老助餐的社区食堂。大多数食堂得到政府政策扶持，有的享有免费空间，有的获得建设资金，有的减免水电费、税收等。

北京炮局胡同的青龙社区食堂外观。（孟丹丹摄）

北京东城一家今年刚开业的社区食堂卢姓经理受访时说，由于政府扶持，她的食堂价位比周围餐厅低近20%，上午11时半至下午5时的时段，优先服务老年人，也提供送餐服务，其它时间段主要接待附近的上班族，年轻人占到客流量的八成以上。

今年刚入职北京一家出版社的小宋（25岁），最近也成为社区养老食堂的回头客。以前她主要靠点外卖解决吃饭的问题。

小宋点了半份肉炒三丁和青笋木耳，加上米饭共17元。她边吃边说：“这里比外卖便宜得多……中饭、晚饭都过来吃的话，一天可以省下10元到20元。”

在养老食堂独自用餐的白领以男生居多，他们大多边吃边看手机，吃完后匆匆离去；也有不少结伴而来的年轻人，他们大多小声聊着天，吃完后也不会逗留。还有为数不多的年长者，他们大多将饭菜盛在自带的饭盒里打包直接带走，少部分人坐下来堂食。

北京社区养老食堂大多获政府补贴， 价格实惠， 菜品丰富，从而吸引越来越多上班族。 图为北京炮局胡同的青龙社区食堂。（孟丹丹摄）

与喧闹嘈杂的商业餐厅相比，养老食堂的就餐氛围要安静得多。而在年轻人聚集的社交平台上，有关社区食堂的话题讨论则是另一番热闹场景。

不少年轻人晒出物美价廉社区食堂的坐标，还有人分享哪道菜最好吃，哪道菜最便宜，有些距离旅游景点较近的社区食堂，甚至被一些年轻人列为“穷游途中能量补给宝藏小馆”。

年轻人“蹭”老年食堂，精打细算过日子，一方面体现了中国年轻人注重性价比、务实的消费理念；另一方面，也反映出在现实经济压力下年轻人消费欲望的冷却。

财经专栏作家张林受访时说，年轻人与老年人消费习惯不同，一般吃不到一起去，现在年轻人主动加入老年食堂，说明疫后青年群体就业、收入压力真实存在，他们对未来不像过去那样乐观，不愿过多消费。

他也指出，中国青年群体劳动时间越来越长，打拼一天无暇买菜做饭也是“蹭”老原因之一。据中国国家统计局数据，2023年中国全国企业就业人员每周平均工作时间延长至49小时，按五个工作日计算，每天仅工时就用去9.8个小时。