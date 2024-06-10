多数欧洲汽车业者不支持对中国电动汽车加征关税

（布鲁塞尔综合讯）欧盟预计本周将宣布对中国电动汽车加征关税，但多数欧洲汽车业者并不支持，担忧此举可能引发北京抗议及报复。

综合路透社和德国之声中文网星期一（6月10日）报道，分析师预测，欧盟将在目前10%的基本关税基础上，向中国电动汽车额外征收10%至25%的惩罚性关税。美国此前在5月14日宣布向中国电动汽车加征100%关税。

据报道，虽然欧洲车商正面临来自中国低成本电动汽车的冲击，但欧洲汽车业几乎不支持对中国电动车征收惩罚性关税。德国车商尤其依赖中国市场，他们担心会遭到北京报复，欧洲车商在中国制造的汽车也会出口到欧洲。

不过，欧盟委员会主席冯德莱恩多次表示，欧洲需采取行动，阻止获大量补贴的中国电动汽车充斥欧盟市场。欧盟成员国对于是否向中国电动车加征关税则存在分歧，法国政府表态支持，德国政府则持反对意见。

市场研究公司Rho Motion主管罗伯茨说，一旦触发争端，可能掀起贸易战，并称这对欧洲来说将是毁灭性打击，因为欧洲非常依赖中国主导的供应链来实现气候目标。

据报道，汽车市场正发生变化，欧洲汽车制造商与中国合作伙伴建立更多合作，以更低的成本、更快速将电动汽车推向市场。此外，中国电动汽车制造商和供应商为了避税也开始投资欧洲。

另据财新网星期一报道，吉利汽车旗下品牌睿蓝汽车海外事业部总经理邓晓丹在上周五（6月7日）举行的中国汽车重庆论坛上，谈到5月考察欧洲市场时看到的景象称，中国电动汽车在欧洲各大港口堆积严重。

邓晓丹说，欧美市场风险较大，汽车出口需要防范，车企要谨慎布局，如果应对不当，很可能“去年赚钱，今年赚钱，明年把之前赚的钱全赔进去”。