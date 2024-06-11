房企德信中国收到香港法院清盘令

（香港彭博电）中国房企德信中国在香港因债务逾期被令清盘，被债权人成功申请强制清算的中资房企名单又添一家。

德信中国星期二（6月11日）收到香港高等法院下达的清盘令。这距离中国建设银行（亚洲）提交清盘呈请还不到三个月时间。

该公司在2022年12月发生违约，当时未支付本金3.5亿美元（4.74亿新元）、票息9.95%的到期优先票据。在星期二的法庭审理中，德信中国的律师试图辩称，少数债权人反对清盘呈请，而且尝试过谈判。

不过，高等法院法官用了不到20分钟作出清盘决定，并计划在一个星期内给出判决。

在德信中国之前，已有多家中资房企过去几年收到香港法院的清盘令，包括佳源国际、阳光城境外主体、新力控股和中国恒大等。德信预计也不会是最后一家，大型开发商碧桂园、世茂集团等未来数月将在法庭清盘呈请聆讯上向法官证明，自身债务重组计划仍在向前推进。

香港市场是中国大陆房企发行人发行高收益离岸债券的主要场所，因此成为中国房地产业近年陷入困境的重灾区。尽管中国政府已采取强有力的措施来支持楼市，但房企清盘令接踵而至，表明中资房企尚未进入脱困阶段。

德信中国总部位于杭州，主要在中国较富裕的长三角地区开发住宅和商业项目。最新年度报告显示其2023年末负债总额为644亿元人民币（120亿新元）。