汇丰完成收购花旗在中国大陆个人财富管理业务

（上海/广州综合讯）汇丰银行星期二（6月11日）宣布，已完成对花旗银行在中国大陆的个人财富管理业务的收购。

综合《上海证券报》与《21世纪经济报道》消息，汇丰银行（中国）有限公司与花旗银行（中国）有限公司同日宣布了上述消息。随着交易的完成，汇丰中国已承接花旗在中国11个主要城市的个人财富管理客户及相关资产，与此同时，超过300名原花旗相关员工正式加入汇丰。

汇丰中国行长兼行政总裁王云峰说，汇丰坚定看好中国大陆市场的发展潜力，并立足长远持续加大投资。

王云峰说，汇丰近年在大陆已投入数十亿元人民币，相当一部分聚焦于高速发展的财富管理领域。本次收购完成后，汇丰可以进一步巩固在外资银行财富管理赛道的竞争优势，同时继续全方位发挥跨境金融服务专长，支持海内外客户把握中国与世界经济深度融合的机遇。

汇丰中国去年10月宣布与花旗中国达成上述收购协议，覆盖花旗在中国11个主要城市的个人财富管理客户的投资理财资产及个人存款，约为36亿美元（48亿新元）。

这是花旗全球战略调整的一部分。早在2021年，花旗开启在中国布局的重大调整，宣布退出亚洲、欧洲、中东和墨西哥的全球14个市场的个人银行业务。

与个人银行业务不同，对公业务则是花旗中国的“自留地”。花旗中国总裁、花旗银行（中国）有限公司行长陆烜称，未来花旗中国会更加专注于企业和机构客户业务，通过花旗全球的网络服务客户，支持他们的跨境金融需求。