中国5月CPI连续四个月上扬 但弱于预期

（北京综合讯）中国5月居民消费价格指数（CPI）连续第四个月上扬，但涨幅弱于预期。工业生产者出厂价格（PPI）则继续呈下降趋势，但降幅明显收窄。分析认为，中国政府需采取更多措施来提振国内经济，否则全年经济增长目标仍具有挑战。

中国国家统计局星期三（6月12日）在官网发布数据显示，5月CPI同比上涨0.3%，涨幅与4月相同。这个数据低于外界预期，彭博社此前对经济学家的调查预测中值为0.4%。5月PPI则同比下降1.4%，降幅比上月收窄1.1个百分点。

路透社引述保银投资首席经济学家张智威分析称，中国面临的通缩压力尚未消退，按月计算，中国5月CPI通胀率略为负值，PPI的改善主要是由铜和黄金等大宗商品价格推动，而这并不能反映中国的国内需求。

5月核心CPI（扣除波动较大的食品和能源价格）也凸显了中国国内需求的脆弱性，这一数据同比上涨0.6%，低于4月的0.7%。

为促进经济复苏，中国政府推出多项刺激楼市需求的措施，以及其它提振消费者信心的计划，但旷日持久的房地产行业危机对投资者、企业和消费者信心产生了连锁反应，中国经济增长持续面临国内需求疲弱和经济复苏不平衡的挑战。

一些经济学家预计，中国政府将在未来几个月推出更多支持措施，以确保实现全年约5%的经济增长目标。

张智威指出，包括财政、货币和房地产领域在内的更全面与积极的政策，对于促进经济持续复苏可能是必要的，以更有效地促进国内需求。