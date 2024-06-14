深圳多家银行取款超5万元人民币得预约

（深圳综合讯）有中国民众反映吉林银行取款2万元（人民币，下同，3729新元）得向派出所报备后，中国媒体发现，深圳多家银行也规定，取款5万元以上得提前预约。

《南方都市报》星期四（6月13日）走访部分深圳银行网点，发现储户取款2万元以下，可通过自动提款机取款；取款2万元至5万元之间，可直接到柜台提取；取款5万元以上则得提前预约，较大额度取款也得证明实际用途。

北京银行、兴业银行、光大银行在深圳的银行网点工作人员说，提前预约的规定，是要避免客户临时取款，导致柜台出现现金不足的情况。

深圳农商行某网点工作人员说，对于取款10万元以上的储户，银行会了解储户近期是否有大额转账记录或评估其近期交易行为，再决定取款结果，但通常都会满足客户要求。

中国央行等三部门2021年1月联合印发文件，要求商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理单笔5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务的，应识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或用途。

虽然上述措施因技术原因暂缓施行，但目前多家银行仍实行“取款超5万元需预约”规定。《北京商报》引述银行人士称，设定5万元存取门槛可能与目前中国移动支付转账发达，人们所持有的现金交易数量下降有关。对于多数人来说，存取5万元现金不是个小数目，从银行日常现金存取金额逾5万元的占比也很小。