中国投资者对高端消费品兴趣减弱 茅台价格显著下跌

（北京综合讯）在中国经济放缓、消费降级的背景下，投资者对资本市场上的高端消费品逐渐失去兴趣，茅台等企业的股价显著下跌。

据彭博社报道，今年以来高端白酒制造商贵州茅台、豪华汽车经销商中升集团，以及耐克经销商滔搏国际的股价均下跌约10%，与股市基准涨幅背道而驰。

其中茅台的零售价和股价同时下跌。据封面新闻报道，飞天茅台散瓶批发参考价星期五（6月14日）从前一天的2420元（人民币，451.59新元）下跌至2230元，单日跌近200元。茅台股价星期五盘中一度跌逾2%至1520.46元，是2022年12月以来的新低。

同时，在中国市场销售高端啤酒的百威亚太控股有限公司今年以来在港股市场价格下跌超过30%，是港股今年表现最差的公司之一；同一时期，中升集团港股价格下跌近30%，滔博国际下跌超20%。

分析师认为，高端消费品股价表现不佳的主要原因是中国消费者意愿改变。刚过去的端午节小长假，人均旅游支出仍低于2019年同期，消费者对正在进行的“618购物节”也反响平平。

杰富瑞金融集团分析师指出，尽管零售商在上个月提前启动了“618促销”，但5月份服装和家电的销售仍放缓。彭博社预计，5月中国零售销售仅增长3%。