阿迪达斯对中国市场贿赂指控展开调查

（上海综合讯）德国体育品牌阿迪达斯（Adidas）中国区市场高管被员工举报涉嫌收受回扣等贪腐行为，集团据报正展开调查。

英国《金融时报》星期天（6月16日）引述知情人士报道，有人指控高级管理人员贪污“数百万欧元“，阿迪达斯对中国市场出现大规模贿赂一事展开调查。

阿迪达斯证实，公司于6月7日收到一封信件，警告公司“在中国可能存在违规行为”。阿迪达斯对此表示，致力于遵守所有经营市场的法律和内部法规以及道德标准，并正与外部法律顾问一起深入调查此事。据知情人士透露，还没有任何被指控员工因此停职。

综合《北京商报》和《21世纪经济报道》较早前报道，一位自称阿迪达斯的员工在小红书发布举报信称，阿迪达斯中国市场营销高级副总裁Judy涉及职场霸凌，收受投放和合作回扣。根据该员工举报信内容，阿迪达斯在大中华区市场营销活动去年总预算为2.5亿欧元（3.63亿新元），包括体育营销、品牌激活、零售营销和贸易会议，几乎所有预算都涉及腐败。

《金融时报》则报道称，匿名举报信指阿迪达斯员工从外部服务提供商收受回扣，其中包括“来自供应商的数百万现金，以及房地产等实物”。

另外，据澎湃新闻报道，小米集团近日内部发布通报，对两起涉及国际业务部地区总经理的违规违纪案件进行了严肃处理。

通报提到，原小米集团国际业务部西欧地区部总经理欧某涉嫌虚构外包业务，涉案金额巨大，已被辞退，并启动刑事及民事维权程序。

原小米集团国际业务部拉美地区部总经理陈某旭因涉嫌向合作商索要巨额贿赂、收受名贵财物、接受奢侈招待等严重违规违纪行为，已被辞退，并没收其期权，赔偿小米公司损失。