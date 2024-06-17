中国一线城市房价创10年最大跌幅

（北京综合讯）中国稳楼市措施已出台一个月，不过中国一线城市商品住宅销售价格今年5月继续环比下跌，更创近10年来最大的环比跌幅。

中国国家统计局星期一（6月17日）公布的最新宏观经济数据显示，中国一线城市今年5月新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。据路透社分析，这已是连续第11个月出现环比下跌，也是自2014年10月以来的最大降幅。

数据也显示，中国今年1月至5月全国房地产开发投资4.0632万亿元（人民币，下同，7578亿新元），同比下降10.1%，跌幅大于1月至4月的9.8%。

中国国家统计局新闻发言人刘爱华在星期一的记者会上指出，5月中旬以来，有关部门和地区进一步调整优化房地产政策，中国房地产市场出现了一些积极变化。

她指出，中国1月至5月新建商品房销售额、房屋新开工面积同比降幅有所收窄，但政策效应释放还需要一定时间，目前房地产市场仍在调整过程中。

中国政府在5月17日打出重磅宽松政策组合拳，宣布迄今为止最强的稳楼市措施。除了北京，上海、深圳与广州这三个一线城市都已出台相关政策，包括降低首套房最低首付比率，下调贷款利率等。

路透社指出，中国房地产市场低迷、地方政府债务高企和通货紧缩压力，仍然严重拖累经济活动，最新经济数据表明中国经济增长不平衡，这强化了外界对更多财政和货币政策支持的呼声。

不过，由于银行面临利差收窄及货币贬值，仍是北京放宽货币政策主要制约因素，中国央行星期一如市场预期维持主要政策利率不变。

中国官方星期一公布的数据也显示，社会消费品零售表现基于假期关系而增速加快，但其他大部分经济数据不及预期，突显中国经济复苏之路崎岖不平。例如，中国5月规上工业增加值同比增长5.6%，增速较4月的6.7%有所放缓，也低于彭博社调查的预估中值6.2%。

彭博社分析，尽管中国社会和经济生活已基本恢复正常，但5月社会消费品零售的同比增速3.7%仍不及疫情前的8%左右水平的一半。由于家庭不愿消费，中国经济转向出口导向型增长。工厂荣景有助抵消楼市低迷，并保持经济增长走在正轨。然而，随着主要合作伙伴设立新的贸易壁垒，这项策略面临越来越大的不确定性。