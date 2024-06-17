中国多家企业被要求补缴税款 追查期限可达30年

（北京综合讯）中国税务部门正在要求多家企业补缴税款，最早可追溯至30年前的税款，凸显中国地方债务规模上升、房地产市场持续萎缩的情况下，地方政府对资金的强烈需求。

综合彭博社与央广网报道，中国多家上市公司近月在交易所提交的文件中称，已收到政府要求补缴税款的通知，这些税费和滞纳金少则数千万元（人民币，下同，1000万元人民币等同186万新元），多至数亿元。

维维股份、华林证券、博汇股份、藏格矿业和北大医药等上市公司近期都发布类似公告。这些公司也警告投资者，可能对公司收益形成影响。

其中，博汇股份公告显示，按税务通知书要求，对该公司去年7月后生产销售的“重芳烃衍生品”，以重芳烃按规定征收消费税，此举对该公司2023年利润及2024年第一季的利润影响分别约为3亿元和2亿元。

维维股份公告则显示，旗下一家子公司未按规定的申报期限对1994年1月至2009年10月的消费税进行纳税申报，应补缴税费8500万元。

这些公司的补税原因包括政策变化、少计税、未按规定申报、关联交易价格偏低、对税收政策理解有偏差等。

由于经济增长放缓，房地产市场持续萎缩，中国地方政府正面临前所未有的财政压力。澳新银行资深中国分析师邢兆鹏说，要求企业补缴税费，可能是由于地方政府的财政困境。