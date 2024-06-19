中国央行行长：增加国债买卖不代表要搞量化宽松

中国央行行长潘功胜披露，央行正与财政部共同研究推动落实增加国债买卖，但否认这种做法等同于量化宽松。

潘功胜星期三（6月19日）在上海举行的陆家嘴论坛开幕式上强调：“这个过程整体是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。”

去年的中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。这引发外界猜测，中国政府正考虑使用这一非常规政策工具来提振经济。

潘功胜说，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。

他也以美国硅谷银行倒闭事件为例指出，央行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积。“当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。”

上月起发行的超长期特别国债上市后行情火爆，这促使央行发出警告，指在必要时会卖出包括国债在内的低风险债券。

多国央行今年来陆续启动降息。潘功胜强调，当前中国经济仍面对需求不足等挑战，中国央行将继续坚持支持性的货币政策立场。

潘功胜也试图淡化外界对中国信贷增长放缓的关注。他说，中国现有社会融资规模存量庞大，总量增速有所下降也是自然的。此外，当前近250万亿元人民币（46.5万亿新元）贷款余额中，房地产、地方融资平台贷款占比很大，且不增反降。其余贷款要先填补上下降的部分，才能表现为增量，“全部信贷增速要像过去一样保持在10%以上是很难的。”