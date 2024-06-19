中国证监会发布“科创板八条” 学者：执行层面有管得过宽过细之嫌

中国证监会发布深化科创板改革的八条措施，包括优先支持“硬科技”企业上市，更大力度支持并购重组等，旨在为设立五周年的科创板注入更多活力。

证监会主席吴清星期三（6月19日）上午在上海举行的陆家嘴论坛上做主旨演讲时指出，“科创板八条”将进一步突出科创板“硬科技”特色，健全发行承销、并购重组、股权激励、交易等制度机制，更好服务科技创新和新质生产力发展。

根据证监会当天下午发布的措施细则，监管部门将优先支持在新领域突破关键核心技术的“硬科技”企业上市，提高科创企业再融资审核效率，支持科创板上市公司收购优质未盈利“硬科技”企业，并鼓励他们积极使用股权激励，与投资者更好实现利益绑定。

此外，证监会也将在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例，试点对未盈利企业公开发行股票锁定比例更高、锁定期限更长的网下投资机构，相应提高其配售比例。

吴清说，科创企业通常具有高投入、长周期、经营不确定性大等特征，与坚持“长期主义”的耐心资本在本质上高度契合。证监会将和有关方面一道，积极创造条件吸引更多中长期资金进入资本市场。

被视为中国版纳斯达克的上海科创板，在2019年的陆家嘴论坛上正式开板，并成为中国首次公开售股（IPO）注册制的首块试验田。目前共有573只股票在科创板挂牌，总市值约5.2万亿元人民币（9677亿新元），其中包括中芯国际、中微公司和寒武纪等知名半导体业者。

不过，由于宏观经济疲弱、中国科技公司受美国技术围堵等因素影响，上海科创板并未走出纳斯达克一般的行情。据彭博社统计，科创板代表指数“科创50”自2020年7月有数据以来下跌将近一半，同期纳斯达克100指数则上涨逾80%。

由于“科创板八条”详情在闭市后才公布，星期三的A股市场情绪未受此提振。上证综指全天下跌0.4%，科创50指数则收低0.69%。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》访问时分析，“科创板八条”凸显当局希望通过强化监管，解决科创板上市企业良莠不齐、对投资者保护不足等问题的决心。这个目标值得肯定，但在执行层面有管得过宽过细之嫌。

傅方剑认为，从企业上市、并购到再融资，都可以通过加强信息披露，让市场行使监督权。“很多领域没有必要由政府来审批。监管机构只要确保信息能得到透明披露，对纠纷进行公平公正的处理就好。”

“科创板八条”中明确，将加强交易监管，从严打击欺诈发行、财务造假等市场乱象。吴清在演讲中也强调，针对上市公司财务造假等案例追责都在进行中，绝不只是“罚酒三杯”。

今年的陆家嘴论坛主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”，由吴清与上海市长龚正担任共同轮值主席。中国央行、中国金监总局、国际货币基金组织（IMF）等多个金融机构负责人出席星期三的论坛开幕式。

IMF总裁格奥尔基耶娃在开幕式上宣布，IMF在上海成立区域中心，进一步加强在亚太地区的工作和伙伴关系。她说，这个区域中心有利于IMF更深入地理解成员国的观点，并促进国际经济合作。