中国官方否认倒查税务30年 学者：运动式追税或引发企业恐慌

数家中国A股上市公司今年相继被要求补税，有的数额高达5亿元（人民币，下同，9300万新元）、追溯期长达30年，引发企业担忧官方正通过掀起补税风暴提振地方财政。中国国家税务总局否认说，没有倒查30年的安排。

近期中国地方上新成立的“警税合成作战中心”也加剧企业担忧。受访学者认为，官方不应运动式追税，这么做将引发企业恐慌，并打击投资信心，同时可能为地方执行部门提供更多寻租套利的空间。

据彭博社、央广网等报道，维维股份、华林证券、博汇股份、藏格矿业、北大医药等多家上市公司，近期在交易所提交的文件中称，已收到政府要求补缴数千万元至数亿元的税款，同时警告投资者，这可能会影响公司收益。

维维股份6月13日公告，旗下湖北枝江酒业被要求补税8500万元，因这笔税款被追溯至1994年引发关注，“税务倒查30年”瞬间成为舆论焦点。

宁波化工企业博汇股份今年3月底公告，收到当地税务部门要求补税5亿元的通知。公司6月13日再宣布停产，隔天股价大跌近20％。

这两起事件引发企业界担忧官方是否启动全国性查税，认为如果倒查多年补税，在经营困难的当下无疑雪上加霜。

中国国家税务总局星期二（6月18日）回应称，税务部门没有组织开展全国性、行业性、集中性的税务检查，更没有倒查二三十年的安排。近期反映有关查税补税，均属税务部门正常履职行为，包括对企业以前年度欠税按程序进行催缴。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑接受《联合早报》采访时分析，中国经济下行，叠加房地产表现持续萎靡不振，地方政府依靠卖地得到的重要财政收入锐减，因此转向企业征税开源。

傅方剑认为，地方政府在财政压力下严格追税无可厚非，但也应根据个别情况酌情处理，避免追税引发停产失业问题。

另一方面，继深圳、江苏常州、浙江嘉兴等地之后，山西东南的长治市今年5月中也挂出“警税合成作战中心”的牌子，通过警察和税务部门联合执法，共同打击涉税犯罪，被中国网民调侃“财政靠公安”。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期二在微博发文，呼吁各地不要挂这种牌子。他认为，对于税务问题，如果广泛使用“作战”的态度处置，会增加民营企业家的风险感，让很多人感觉“风声又紧了”，不利于当前提升民营经济信心的整体工作。微博上目前已看不到这则贴文。

傅方剑分析，官方运动式追税可能影响投资者信心，执行过程中也可能出现黑箱作业及腐败滋生空间。他认为，官方追税的过程必须公开、透明、公平，企业也应有申诉的机会，“一切都应该放到阳光底下”。