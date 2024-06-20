中欧贸易摩擦升级 中国警告可能对进口自欧盟的猪肉征收临时关税

（北京／马德里／华盛顿综合讯）欧盟宣布对中国电动车加征关税后，中国本周开始对从欧盟进口的猪肉产品展开反倾销调查。中国商务部说，可能在调查期间对相关猪肉产品采取临时反倾销措施。

据中国商务部官网消息，发言人何亚东星期四（6月20日）在记者会上说，根据世贸组织规则和中国反倾销条例，经初步调查确定倾销成立，且对国内产业造成损害的，可以自初裁后采取临时反倾销措施。

何亚东说，调查结束后，中国商务部将作出终裁决定，符合有关规定的可以征收反倾销税。

欧盟上星期三（12日）宣布对进口自中国的电动汽车加征最高38.1%的惩罚性关税，中国随即表示强烈不满，中国商务部星期一（17日）宣布，即日起对进口自欧盟的部分猪肉及猪肉副产品进行反倾销调查。

这项调查至少需要一年时间才能完成，双方在此其间有足够时间进行谈判，但中国上述表态显示，或对进口自欧盟的相关产品征收临时关税。

作为欧盟最大的猪肉海外市场，北京祭出的这一反制措施让欧盟一些养猪户措手不及，不过，路透社报道指出，欧盟养猪行业显示出弹性，远不像欧盟的汽车行业那么脆弱。

西班牙是中国最大的猪肉供应国，占中国去年猪肉进口总量的21%，该国尚未表明其对欧盟对华征收电动车关税的立场，但西班牙经济、贸易和企业部长奎尔波说，必须在促进自由商业和保护战略利益之间找到平衡。

位于马德里的埃尔卡诺皇家研究所高级分析师奥特罗说，西班牙的猪肉产业过去已展示自身的韧性，而其汽车产业的战略重要性更大，仅次于德国，这意味着西班牙不太可能试图推动欧盟撤销针对中国电动车的措施。

俄罗斯曾是西班牙猪肉在欧盟以外的最大客户，在2014年欧盟对俄罗斯实施经济制裁后，西班牙转向中国这一市场。西班牙猪肉生产商协会负责人赫兰茨说，该行业目前已准备好再次转向其他市场。

至于欧盟对中国电动汽车的反补贴调查，何亚东在星期四的记者会上说，在商务部召开的闭门会上，中国车企透露了欧委会滥用调查权肆意扩大调查范围，甚至“窥探”中国新能源汽车技术的内幕。

何亚东指责欧委会要求中国企业详细提供电池成分和配方、电动汽车生产成本等大量信息，称欧方搜集信息的种类、范围、数量前所未有，“远超反补贴调查所需”。

他说，在中国企业尽最大可能配合调查、提供信息后，欧委会仍无端指责中国企业未充分合作，对企业裁决惩罚性高额税率，中国企业对此非常震惊和失望。

他批评欧方此举罔顾世贸组织规则，破坏公平竞争，重申中国将采取一切必要措施，坚定捍卫中国企业的合法权利。

对于中国可能采取的反制行动，彭博社分析，中国瞄准的一个产品可能是欧洲白兰地，这将对法国产生巨大影响，而该国是欧盟对中国电动车征税的最大支持者之一。

中国今年初已对进口自欧盟的这一产品进行反倾销调查，初裁结果预计8月底前公布。

大排量汽车可能是北京的另一个目标。如果中国仅对欧洲出口商征收关税，那么主要打击的是德国和斯洛伐克，但如果是出台全面措施，则会同时影响美国和日本公司。

此外，葡萄酒、乳制品也可能是被列为目标的产品。其中，法国是欧洲向中国出口葡萄酒最多的国家。至于乳制品，中国相关产品进口的约三分之一来自欧盟，将主要影响丹麦、荷兰、德国和法国。