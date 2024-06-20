中国央企携手新加坡海事公司推进新能源船舶发展

中国央企出海拓展商机，携手新加坡海事公司推进新能源船舶发展及打造甲醇燃料加注船。

中国武汉长江船舶设计院有限公司与新加坡绿湾船舶集团，星期四（6月20日）在新加坡中国商会会所签署合作备忘录，双方将互补优势，一起向市场推进新能源船舶发展，包括纯电动船舶，以及采用甲醇等替代燃料的船舶。甲醇（methanol）在常温常压下是无色液体，用途广泛，是公认的低碳清洁燃料。

另外，长江船舶设计院、绿湾船舶与另一家新加坡海事公司——远泰燃料贸易有限公司星期四签署意向书，三方计划打造一艘7000载重吨、以甲醇、柴油双燃料为动力的甲醇燃料加注船。它的造价估计超过2000万美元（2700万新元），预计最快2028年能交付。

长江船舶设计院隶属于中国央企招商局集团旗下中国长江航运集团有限公司，它主要从事各类海洋及内河民用船舶、军辅船舶和港口起重机械的研究与设计，被湖北省评定为国家高新技术企业。

长江船舶设计院副总经理汤文军接受《联合早报》采访时说，该院近10年的研究方向专注在新能源和智能船舶，已取得显著的技术突破，包括参与研发设计全球动力电池容量最大的纯电动游轮“长江三峡1”号。

他也说，长江船舶设计院与两家新加坡海事公司达成上述协议，是该院首次与海外企业在新能源船舶领域进行合作，希望借此推动新中两国在绿色航运的发展。

新加坡政府去年3月宣布，为了配合在2050年实现净零排放的愿景，从2030年起，在我国港口运营的新港口船舶须完全电动化，或可用净零排放燃料来驱动。

汤文军指出，中国纯电动船舶技术越趋成熟，现有好几百艘在当地投入运营，长江船舶设计院未来希望在新加坡“透过一个一个项目落地，把技术展示给大家”。

绿湾船舶集团董事长杜侨南受访时坦言，与西方企业进行新能源船舶技术合作会面对一定障碍，尤其是在价格方面，往往比中国企业高出三四成。由于长江船舶设计院本身有意拓展海外市场，因此彼此是“一谈即合”。