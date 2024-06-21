两大信评机构大幅下调中国房地产销售预估

（北京彭博电）尽管政府采取多项措施试图提振低迷的房地产市场，中国楼市价格仍在加速下跌。两家全球信用评级公司下调了对中国房地产市场的预测，认为今年中国住宅销售将继续下滑。

据彭博社报道，标准普尔全球评级最新预计，今年中国住宅销售将下降15%，此前该机构预计今年的降幅为5%。

标准普尔星期四（6月20日）称，预计今年中国住宅销售额将低于10万亿元人民币（1.86万亿新元），约为2021年高峰的一半。

另一家评级机构惠誉星期三（6月19日）也做出了调整，预计今年中国房地产销售将下降15%至20%，该机构此前预估的降幅为5%至10%。

评级机构预估今年中国楼市的前景更为黯淡，表明了它们对近期中国政府出台的刺激措施能否结束房地产市场低迷缺乏信心。对于上述调整，两家机构将之归咎于中国房价跌幅大于预期，令购房者望而却步。

中国政府5月推出了大力度的拯救房地产政策，包括放宽抵押贷款规定，鼓励地方政府购买未售出的房屋等，试图提振萎靡不振的房地产市场。

此后，上海、深圳和广州这三个一线城市出台了楼市调整政策，大幅降低首付要求，并对个人住房贷款利率下限等进行优化。

不过，本周出台的中国官方数据显示，这一系列提振举措仍未能扭转房地产颓势。5月中国新房价格创下近10年来的最大跌幅，而二手房价格则创下至少13年来的最大跌幅。