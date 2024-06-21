香港5月份个人破产数字飙升 学者：最坏情况可能还未过去

香港经济持续低迷，5月份个人申请破产的数字激增至871起，是逾两年来的最高。受访学者认为，香港最坏的情况可能还未过去，明年初破产呈请数字可能再轻微上升。

香港特区政府周四（6月20日）公布的最新一季失业率维持在3%，几乎是全民就业。但破产管理署周五公布的最新数据却显示，5月份有871起个人破产呈请，按月增加17.39%，按年更飙升近35%，是2022年4月以来的单月新高。今年头五个月，香港个人破产呈请书提交总数为3797起，较去年同期增加25%。

公司方面，香港破产管理署5月份收到61起强制清盘呈请书，较4月份减少约8%，但按年增加约85%。法院5月份发出的接管令或破产令有624起，较4月减少27%，按年则下跌逾8%。

香港财经事务及库务局在社交媒体贴文回应时表示，今年5月提交的个人破产呈请书数目较4月为多，公司清盘呈请书则较4月为少，“翻查4月的数据，个人破产及公司清盘个案数字均比3月下降，反映即使在同一季度，单月个人破产及公司清盘数字时有波动，单从个别月份的起跌，不能准确反映香港经济的实况。”

局方强调，香港第一季度本地生产总值同比增长2.7%，失业率维持于3%的低水平，通胀情况继续保持温和。种种数据显示，香港宏观经济形势稳中向好，预计今年香港经济增长2.5%至3.5%。随着多项利好因素的推动，当局对香港经济的未来充满信心，会持续结合“有为政府”和“高效市场”，进一步提升香港的竞争力，让香港发展走上新台阶。

香港中文大学刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量表示，目前香港失业率仍处低水平，失业导致破产的机会相对低，估计个人破产呈请增加与资产贬值及财富管理有关。

庄太量说：“有些投资者或商家可能在高位买入资产如商舖。住宅价格现在跌了两成多，若商舖有些跌过半，银行又收得较紧，有可能还不起。”但他相信个人破产呈请宗数未必会升穿1000起，因为香港失业率持续较低，楼市整体未见大幅下跌趋势。

庄太量也指出，香港个别行业如饮食业复苏较慢，但酒店、保险业等表现理想，相信企业清盘不会比亚洲金融风暴时期差。随着赴港旅客人数正在上升，美国或于下半年减息，香港经济或会出现更强劲反弹。

不过，香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时表示，要说香港最坏情况已经过去，可能言之过早。对个人来说，近两年的银行高利率是破产的主要原因，而目前供房的利率仍然很高。

但他也指出，香港经济复苏缓慢，“疫情之后未到两年，有些公司已经顶不住，早期我们看到清盘呈请已上升。再等多一段时间，若是跟餐饮、零售有关的行业经济情况没有太大好转的话，明年年初破产呈请数字可能会有一些轻微上升。”