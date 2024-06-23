欧盟：与中国就对华电动车关税案的磋商坦诚且富有成效

（布鲁塞尔／杭州综合电）欧洲联盟发言人说，欧盟与中国经贸官员就对华电动汽车关税案的磋商“坦诚且富有成效”，双方将继续磋商。

欧盟本月警告，经过反补贴调查后，将从7月起对中国电动汽车加征高达38%的临时关税。此举将升高中欧掀起贸易战的风险。

法新社星期天（6月23日）报道，欧盟发言人吉尔说，欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯22日与中国商务部部长王文涛举行视频会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动的磋商，“坦诚且富有成效”。

吉尔说，欧盟强调，就反补贴调查案商谈出的任何结果，必须有效地解决损害性补贴问题。双方将于未来数周内持续在各层级进行磋商。

中国商务部星期六也在官网公告，王文涛应约与东布罗夫斯基斯举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。

另据路透社报道，目前在中国访问的德国经济部长哈贝克，星期天（23日）在杭州受访时说，要达成全球气候目标，中国的合作不可或缺，并呼吁中国寻找比煤炭安全的供电选择。

他说，必须加强与中国的合作，“没有中国的合作，要达成全球气候目标是不可能的”。

有官员告诉哈贝克，中国为保障能源安全而扩大煤炭生产。中国去年60%的供电量来自燃煤电厂。对此，哈贝克说，就算拥有较少的燃煤电厂，仍可能实现相同水平的能源安全。

哈贝克也说，中国进口大量天然气和石油，因为中国看到欧洲和德国过去两年发生的事。他指的是，俄罗斯入侵乌克兰引发的欧洲和德国的能源危机。

中国在扩大煤炭生产的同时，也在去年安置近350吉瓦（GW）新的可能再生能源产能，超过全球总产能的一半。

哈贝克说，经济增长与气候保护不处于对立面，“打造一个气候中和（climate-neutral）经济，不仅对气候有利，也可创造新的财富和增长机会”。