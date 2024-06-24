中国官媒：中国希望欧盟取消对华电动车加征关税

（北京／布鲁塞尔综合讯）中欧就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商，中国希望欧盟能取消7月4日起对中国电动车加征关税的决定。

中国官方媒体《环球时报》星期天（6月23日）引述中国现代国际关系研究院副院长张健报道称，目前欧盟内部对中国电动汽车加税就有很大分歧和争议。“中方也采取了一些措施，后期可能还会有更多行动，欧盟也心知肚明，所以感受到了内部和中方的压力。”

张健还说，欧盟对中国电动汽车展开反补贴调查并决定加征关税，是一种政治决定，背后是政治动机。中方希望能看到的最好结果，是欧盟取消7月4日起加征关税的决定。

报道也引述中国社会科学院欧洲研究所欧洲经济研究室主任孙彦红称，“中欧经济互相依赖性强，欧盟的保护主义做法必然引起中方的反制，这对消费者和供应商都不利，是双输的结局。”孙彦红也指出，中欧双方现在需要讨论，如何开展良性竞争合作，磋商的难度会很大。

欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯，上周六（22日）与中国商务部部长王文涛举行视频会谈。双方商定，就欧盟对华电动汽车反补贴调查案启动磋商。

王文涛上周六会见访华的德国经济部长哈贝克时，希望德国在欧盟内发挥积极作用，推动欧方与中方相向而行。

他称，如果欧方一意孤行，中方将采取必要行动，包括向世界贸易组织争端解决机制提起诉讼，坚定捍卫自身正当合法权益。“如果欧方有诚意坐到谈判桌前，中方也愿通过对话协商，照顾彼此合理关切，以理性和专业的方式，避免贸易摩擦扩大升级。”

欧盟6月12日宣布，将从7月4日起对从中国进口的电动汽车征收临时反补贴关税，对华电动汽车反补贴调查则持续到11月2日，届时欧盟可能会征收五年的最终关税。随后，中国上周一（17日）也开始对原产于欧盟的部分进口猪肉及猪副产品，展开为期一年的反倾销调查。

路透社指出，美国在特朗普担任总统时期下令对中国商品征收关税，仍令其深受打击，北京方面不想卷入另一场关税战。因此中国一再呼吁欧盟取消关税，并表示愿意进行谈判。不过若发生关税战，北京将采取一切措施保护中国企业。