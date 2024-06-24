字节跳动据报与博通合作开发先进人工智能芯片

（北京综合讯）据知情人士透露，中国互联网科技公司字节跳动和美国芯片设计公司博通，正合作开发一种先进的人工智能（AI）芯片，该处理器将遵守美国对中国的芯片限制。

据彭博社星期一（6月24日）报道，字节跳动与博通正在开发一款基于5纳米技术的芯片。匿名消息人士称，两家公司尚未达成任何协议。博通此前为字节跳动提供了一款老一代的7纳米AI芯片。

路透社报道引述消息人士称，协商中的芯片将符合美国对中国的出口限制；如果双方达成协议，该款定制芯片将由台积电制造。

自2022年华盛顿开始对中国实施高端芯片出口管制以来，中美企业在公开宣布的合作中还没有涉及5纳米或更先进芯片技术的案例。两国在这一领域的交易，通常涉及技术水平较低的产品。因此，字节跳动与博通和台积电这两家全球主要半导体公司之间的合作很不寻常。

报道称，字节跳动与博通之间的合作将有助于削减采购成本，并确保高端芯片的稳定供应。此类芯片对于训练AI模型和支援在线平台的大型资料中心，都至关重要。但这款新型芯片的制造，预计不会在今年启动。

字节跳动的全球竞争对手，从Meta Platforms公司、微软公司到Alphabet公司的谷歌，都在开发或已经在使用自己的定制芯片来执行AI任务。字节跳动为了推进AI发展，此前已经对英伟达芯片进行了囤货。知情人士称，字节跳动去年为购买英伟达芯片拨款20亿美元（27亿新元）。

字节跳动运营着全球最大的短视频平台TikTok，以及中国的抖音和今日头条。字节跳动的豆包，是今年中国最受欢迎的AI聊天机器人。