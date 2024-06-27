中国个税APP新增显示项目 官方：不会改变汇算清缴方式

（北京综合讯）继“税务倒查30年”事件后，中国个人所得税相关手机应用更新了收入纳税明细的显示项目，引起社会广泛关注。官方解释，此举仅为查询、展示的作用，不会改变汇算清缴方式。

个人所得税APP是中国国家税务总局推出的官方税收管理、个税申报系统手机应用。

综合《每日经济新闻》和澎湃新闻报道，上述官方手机应用在“收入纳税明细”中，今年新增展示五项个人所得，分别为经营所得；利息、股息、红利所得；财产租赁所得；财产转让所得；偶然所得。

消息传出后引起网民反弹，有人解读“谁也跑不掉”，也有人批评当局“小钱查得明明白白”“想法设法搜刮”，还有人预计“大家又开始要喜欢现金交易了”。

纳税服务热线12366客服人员强调，新增展示的五项个人所得，主要是查询、展示的作用，并不改变汇算清缴方式。

个人所得税汇算清缴是指个人所得税综合所得年度汇算清缴，即《个人所得税法》中提到工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费，而官方手机应用原本仅展示这四项个人所得。

按照《个人所得税法》，应当缴纳个人所得税的个人所得包括九项。专家解释，经营所得属于经营净收入的一部分，而财产租赁所得、财产转让所得；利息、股息、红利所得等则属于财产净收入，分别按照不同的税率和计算方式进行纳税。例如，经营所得适用五级超额累进税率，而财产租赁所得和财产转让所得则适用20%的税率。