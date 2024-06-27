新中将制定跨境数据流动共同基线标准 在AI治理相互学习

林煇智

深圳特派员

发布 /
发布 / 2024年6月27日 11:32 PM
新加坡通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪（左）星期四（6月27日）在北京与中国国家数据局局长刘烈宏共同主持新中数码政策对话机制下的首场对话。（通讯及新闻部提供）
新加坡通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪（左）星期四（6月27日）在北京与中国国家数据局局长刘烈宏共同主持新中数码政策对话机制下的首场对话。（通讯及新闻部提供）

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新加坡和中国举行数码政策对话机制（Singapore-China Digital Policy Dialogue，简称DPD）下的首场对话。双方同意在跨境数据流动制定共同基线标准，以及在人工智能（AI）治理方面相互学习。

我国通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期四（6月27日）在北京与中国国家数据局局长刘烈宏共同主持会议。来自两国政商学界的与会者就跨境数据流动和AI发展及政策问题进行交流。

陈杰豪在开场白中说，数码技术发展日新月异，各国正面临一个要求敏捷、创新和协作的转型时代，不仅要跟上变革步伐，还要学习和适应该领域治理和发展方面的良好做法。

他说：“正是通过这种不断尝试和视角的调整，我们才能确保数码生态系统的相关性和适应性。”

刘烈宏在发言时指出，在数码经济时代，数据作为新型的生产要素、基础资源和创新引擎，所发挥的作用越来越突出。刘烈宏领导的中国国家数据局是2023年成立的新机构，旨在强化数据资源的管理。

刘烈宏形容，这方面的工作“探索性极强”，中国希望与包括新加坡在内的国家开展相关交流和合作，增加数据互信。

陈杰豪指出，新中在数码领域的合作关系长久且不断加强，涉足多个领域。对话机制是建立在新中多方面伙伴关系的基础上，为提升两国合作提供了一个重要平台，使伙伴关系发展系统化。

新加坡在2020年与新西兰和智利签订《数码经济伙伴关系协定》（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA），是全球首份关于数码经济合作的国际协定。韩国今年5月以新成员国加入，中国、加拿大、秘鲁等国已正式申请加入。

刘烈宏说，中国正积极加入DEPA，希望能够参与数据规则和标准的制定。他说，中国将DEPA成员国关注的跨境数据、数码贸易等议题在北京、上海、重庆、深圳、苏州五个自贸区先行先试，并希望新加坡可结合两国在对话机制共同开展的相关工作，支持中国加入。

新中数码政策对话机制是新中高层就数码贸易、AI管理等领域的发展和政策议题进行讨论的平台。该项目在去年12月的新中双边合作联合委员会（JCBC）会议上正式启动，由我国通讯及新闻部和中国国家发展和改革委员会牵头。

星期四的交流是两国建立对话机制以来的首次。根据通讯及新闻部文告，新中同意制定共同基线标准，以促进跨境数据流动性，并就数据的共享机制交换意见。

双方也同意促进企业和研究机构在AI治理领域的相互学习，并加强对治理框架的相互理解。

文告说：“总的来说，数码政策对话机制将加强两国政府机构、大学、研究机构、企业和商界之间在数码经济的技术交流与合作。”

陈杰豪在会议后接受新加坡媒体采访时说，双方进行了富有成果的讨论，并同意加强对彼此数码生态系统的了解，通过政策创新支持产业和企业在数码经济的发展，积极回应他们在当地面临的一些实际问题。

陈杰豪指出，双方还就AI监管问题交换了意见。他说，尽管两国的法律运行环境不同，但都认为这种监管不应阻碍创新，因为它能真正为企业、经济和人民创造新的福祉。

下届数码政策对话机制计划于明年在新加坡举行。

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