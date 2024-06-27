新中将制定跨境数据流动共同基线标准 在AI治理相互学习

新加坡和中国举行数码政策对话机制（Singapore-China Digital Policy Dialogue，简称DPD）下的首场对话。双方同意在跨境数据流动制定共同基线标准，以及在人工智能（AI）治理方面相互学习。

我国通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪星期四（6月27日）在北京与中国国家数据局局长刘烈宏共同主持会议。来自两国政商学界的与会者就跨境数据流动和AI发展及政策问题进行交流。

陈杰豪在开场白中说，数码技术发展日新月异，各国正面临一个要求敏捷、创新和协作的转型时代，不仅要跟上变革步伐，还要学习和适应该领域治理和发展方面的良好做法。

他说：“正是通过这种不断尝试和视角的调整，我们才能确保数码生态系统的相关性和适应性。”

刘烈宏在发言时指出，在数码经济时代，数据作为新型的生产要素、基础资源和创新引擎，所发挥的作用越来越突出。刘烈宏领导的中国国家数据局是2023年成立的新机构，旨在强化数据资源的管理。

刘烈宏形容，这方面的工作“探索性极强”，中国希望与包括新加坡在内的国家开展相关交流和合作，增加数据互信。

陈杰豪指出，新中在数码领域的合作关系长久且不断加强，涉足多个领域。对话机制是建立在新中多方面伙伴关系的基础上，为提升两国合作提供了一个重要平台，使伙伴关系发展系统化。

新加坡在2020年与新西兰和智利签订《数码经济伙伴关系协定》（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA），是全球首份关于数码经济合作的国际协定。韩国今年5月以新成员国加入，中国、加拿大、秘鲁等国已正式申请加入。

刘烈宏说，中国正积极加入DEPA，希望能够参与数据规则和标准的制定。他说，中国将DEPA成员国关注的跨境数据、数码贸易等议题在北京、上海、重庆、深圳、苏州五个自贸区先行先试，并希望新加坡可结合两国在对话机制共同开展的相关工作，支持中国加入。

新中数码政策对话机制是新中高层就数码贸易、AI管理等领域的发展和政策议题进行讨论的平台。该项目在去年12月的新中双边合作联合委员会（JCBC）会议上正式启动，由我国通讯及新闻部和中国国家发展和改革委员会牵头。

星期四的交流是两国建立对话机制以来的首次。根据通讯及新闻部文告，新中同意制定共同基线标准，以促进跨境数据流动性，并就数据的共享机制交换意见。

双方也同意促进企业和研究机构在AI治理领域的相互学习，并加强对治理框架的相互理解。

文告说：“总的来说，数码政策对话机制将加强两国政府机构、大学、研究机构、企业和商界之间在数码经济的技术交流与合作。”

陈杰豪在会议后接受新加坡媒体采访时说，双方进行了富有成果的讨论，并同意加强对彼此数码生态系统的了解，通过政策创新支持产业和企业在数码经济的发展，积极回应他们在当地面临的一些实际问题。

陈杰豪指出，双方还就AI监管问题交换了意见。他说，尽管两国的法律运行环境不同，但都认为这种监管不应阻碍创新，因为它能真正为企业、经济和人民创造新的福祉。

下届数码政策对话机制计划于明年在新加坡举行。