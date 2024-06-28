中国央企旗下公募基金公司 据报要求员工退薪

（北京综合讯）部分中国中央企业旗下公募基金公司，据报实施限薪举措，并启动退薪工作，要求员工退回之前超过一定标准的薪酬，而标准并不一。

自今年4月开始，中国公募基金公司要求员工退薪的传闻四起。近日，市场流传某央企要求旗下公募基金公司在6月底至8月中，退回2023年发放超过290万元（人民币，下同，54万新元）部份的薪酬，不论奖金的归属期，或是否属于往年递延发放。还有传闻指公募基金公司2019年以后年薪300万元以上的员工，被要求退薪。

据澎拜新闻星期四（6月27日）报道，上述传闻经核实内容属实，不过目前仅发生在个别公募基金公司中。

在被求证的20多家公募之中，半数公募市场部人士均表示不知情，暂未收到监管层出台此类规定的通知。一名公募内部人士称，业内确实有部分央企系公募表示有关于“退薪”的指导性意见，但并没有看到官方确认这类信息。

财联社则从行业相关人士处了解到，目前，确有央企旗下公募实施限薪举措，且自2022年起超出标准的退薪工作已于本周启动，但退薪标准并非上述290万元，而是达到一定标准后部分退回。

彭博社星期四引述知情人士消息指出，随着中国政府收紧对金融业精英的监管，多家行业巨头已要求高级别员工放弃递延奖金，或是将超出290万元部分的薪资返还。据悉，传达上述指示的国企，包括招商局集团、光大集团和中信集团。

据“券商中国”平台报道，今年以来，中国公募基金薪酬制度改革备受业内关注，关于如何改革成了行业关注焦点。虽然已有基金公司初步制定基金经理新的限薪方案，不过也有不少公司处于观望状态。



