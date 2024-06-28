华为鸿蒙力争结束中国对外来操作系统的依赖

（深圳综合讯）中国此前建设大型开源项目的努力一直难以吸引开发商的关注，但随着中国科技巨头华为在智能手机市场份额不断增长以及公司努力拓展更广泛的生态系统，华为旗下的鸿蒙操作系统（鸿蒙OS）正渐占上风。

路透社星期五（6月28日）报道称，位于深圳、由地方政府持有的鸿蒙生态系统创新中心鼓励官方、企业和硬件制造商使用鸿蒙OS的底座——OpenHarmony，这个开源项目在中国被广泛推广为国产操作系统，分析认为这有望抢占谷歌安卓和微软Windows等西方操作系统在中国的市场份额。

OpenHarmony现由开放原子开源基金会管理，该基金会于2020年在北京成立，由华为、阿里、腾讯、百度等十家互联网企业共同发起组建。

OpenHarmony和智能终端操作系统鸿蒙OS，都是更广泛的鸿蒙生态系统一部分。分析预期鸿蒙OS将在今年或明年推出电脑版本，这将刺激OpenHarmony的采纳。

美国制裁导致华为无法与安卓所有者谷歌合作后，华为在2019年自行推出鸿蒙OS。

华为终端董事长余承东6月21日在广东东莞举行的华为开发者大会开幕仪式上披露，目前已有超过9亿台设备使用鸿蒙OS，吸引超过254万开发者。

鸿蒙OS目前仅搭载中国智能手机推出市场，市场研究公司Counterpoint称，今年第一季度，鸿蒙OS超越苹果的iOS系统，成为中国第二大畅销的手机操作系统，仅次于安卓。

路透社指出，华为原本搭载开源的安卓系统来构建鸿蒙OS，今年推出新版本不再支持基于安卓的应用程序，此举进一步将中国的应用程序生态系统与世界其他地区分开。

彭博社6月19日报道引述知情人士称，华为正考虑从其鸿蒙OS的应用内购买中抽成，显示华为愈发有信心与美国苹果公司展开竞争。华为鸿蒙OS迄今一直供免费使用，以吸引开发商和出版商加入。