中国证监会主席前往多地调研 谋划改革资本市场

（北京综合讯）中国官方发布新“国九条”两个多月之后，中国证监会主席吴清带队在多地开展调研，并称在此基础上抓紧谋划进一步全面深化资本市场改革的举措。

据中国证券监督管理委员会官网上星期五（6月28日）发布的消息，为认真落实中共中央金融工作会议和新“国九条”有关部署，吴清与其他班子成员近日先后在深圳、广州、上海、北京等地，围绕进一步全面深化资本市场改革开展调研，通过召开座谈会、实地走访等方式，分别与上市公司、行业机构、投资者、专家学者及系统单位代表交流，听取意见建议。

各方在调研中一致认为，推动资本市场高质量发展，对于支持高水平科技自立自强、发展新质生产力具有十分重要的意义。同时，用好改革“关键一招”，坚持市场化法治化方向，进一步破除制约资本市场高质量发展的卡点堵点。

各方也提出多项建议，包括坚持质量优先，对首次公开募股（IPO）准入严格把关，完善科技型企业精准识别机制；进一步推动畅通私募股权创投基金“募投管退”循环，引导其投早、投小、投长期、投硬科技；压实中介机构“看门人”责任，加快提升专业服务能力等。

吴清指出，证监会正在综合评估深入开展注册制等资本市场改革，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。

他还强调，证监会将坚持“开门搞评估、开门搞改革”，加强市场沟通，广泛倾听、认真研究各方面的意见建议，及时改革完善相关制度规则。

今年4月，中国国务院印发资本市场的新“国九条”，明确提出严把发行上市准入关，让上市的监管更加严格。