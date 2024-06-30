历经逾七年建设 深中通道正式通车

（深圳综合讯）深圳至中山跨江通道历经逾七年的建设，星期天（6月30日）建成开通。中共总书记兼中国国家主席习近平寄望这一超大型交通工程，能推进粤港澳大湾区市场一体化。

综合新华社和“香港01”报道，作为粤港澳大湾区核心工程的深中通道，星期天上午在西人工岛举行开通活动，中共政治局委员、广东省委书记黄坤明现场宣读了习近平发给全体建设者的贺信；下午3时，深中通道正式开放使用。

习近平在信中强调，下一步，要管好用好深中通道，确保安全、顺畅、舒适、智慧运行，促进珠江口东西两岸融合发展，提升粤港澳大湾区基础设施“硬联通”和规则机制“软联通”水平，推进粤港澳大湾区市场一体化。

深中通道连接中国广东省深圳及中山两岸，为珠江口第四座跨海大桥，全长24公里，由东、西人工岛、深中隧道、深中大桥及中山大桥组成，是全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程。

深中通道来回共有八条行车线，相比虎门大桥多出两条行车线，设计时速100公里。深圳至中山的车程将从此前约两小时缩短至30分钟，每日平均车流量可达10万架次。

通车带来的便利，让“深圳总部+中山制造”“深圳研发+中山转化”等产业合作新模式成为现实。

广东省交通集团董事长邓小华说：“作为粤港澳大湾区新的‘交通脊梁’和‘A’字形交通网络骨架的关键一‘横’，深中通道自构思设计阶段，便肩负着推动珠江口东西两岸更好连接、融合的重要使命。”。