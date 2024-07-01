亚马逊电子书店正式退出中国市场 曾掀起电子阅读热潮

（北京综合讯）停止运营一年后，亚马逊电子书店正式退出中国市场。亚马逊中国宣布，Kindle中国电子书店自星期天（6月30日）起停止在中国的云端下载服务，用户无法再通过应用商店下载Kindle的应用。

亚马逊中国官网宣布上述消息时也强调，公司对客户的长期承诺不会改变，公司在中国已建立广泛的业务基础，并将继续创新与投入。

亚马逊目前在中国的业务包括亚马逊海外购、亚马逊全球开店、亚马逊广告、亚马逊全球物流在内的跨境电商业务、亚马逊云科技和亚马逊智能硬件与服务等。

Kindle电子书店全面退出中国的消息传出后，不少网民表示惋惜，有人形容Kindle是继诺基亚之后，在中国市场又一个“从辉煌走向衰败”的例子。

Kindle在2013年进入中国市场，迅速掀起电子阅读热潮。新华网报道，仅三年时间，中国就成为Kindle设备销售全球第一大市场，到2018年，Kindle在中国已累计销售数百万台。

不过，中国电子阅读器市场近年发生巨大变化。据36氪报道，小米、掌阅、华为、科大讯飞等多家公司近年纷纷入局。同时，平板电脑也对Kindle形成直接的替代性，各类读书类、听书类手机应用的崛起，进一步影响Kindle的市场。

亚马逊在2022年宣布，在2023年6月30日停止Kindle中国电子书店的运营，用户不能购买新的电子书。

36氪分析认为，电子阅读器在中国仍是一个大市场，Kindle在中国市场加速败退，关键原因是产品线更新节奏缓慢，跟不上消费者的需求。

近年来，多家互联网科技企业陆续退出中国市场，全球最大民宿平台爱彼迎（Airbnb）于2022年5月关闭中国大陆业务，微软旗下职场社交平台领英（LinkedIn）2023年5月宣布关停中国全部业务。