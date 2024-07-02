微软将整合中国市场渠道

（上海／北京综合讯）微软据称将关闭中国大陆所有线下授权门店，仅保留官网商城与京东旗舰店。微软回应说，公司已决定对中国大陆市场的渠道进行整合。

综合《科创板日报》与《中国经营报》报道，中国社交媒体平台近日有用户发贴称，微软将在6月底或7月1日起关闭中国大陆所有线下授权门店，仅保留官网和京东自营线上渠道，这一消息迅速引发关注。

对此，微软发言人回应说，微软不断评估其零售策略以满足客户不断变化的需求，已决定对中国大陆市场的渠道进行整合。发言人强调，客户仍可通过零售合作伙伴和微软官网获取微软全面的消费类产品和服务。

微软在中国国内的实体店均为微软授权门店。在微软官方商城上，显示其在中国大陆地区有51家门店，但大多为微软体验店、Xbox零售体验店，店名为“微软授权店”的仅有七家，分别位于上海、沈阳、深圳、武汉等地。

其中一些门店在过去半个月已经关闭，但也有门店目前仍在正常营业，包括北京西单大悦城店等。

有业内人士认为，微软推出的Surface平板电脑等产品近年市场反响平平，微软关闭实体店，可能是公司战略调整的一部分。

市场研究机构Canalys分析师叶茂盛说，在2022年和2023年，包括台式机、笔记本、平板在内，Surface在全球市场的份额分别仅有1.41%和1.42%，而Surface在线下销售的比例很低，此番中国大陆地区市场渠道策略调整，或与成本策略调整相关。