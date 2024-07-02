（北京综合讯）中国建设银行据报要求总部员工减薪至少一成，级别较高的员工则面临更大减幅，凸显在经济增长放缓之际，中国金融机构面临的困难与挑战。

路透社星期一（7月1日）引述知情人士报道上述消息，并透露建设银行大部分子公司员工的减薪幅度高于总部员工，只有部分业绩较好的业务部门减薪幅度较低，限制在个位数。

中国多家银行近两年传出员工降薪的消息，建设银行作为中国资产规模第二大的商业银行，此次也传出大规模减薪，凸显银行等金融机构在当前经济环境下面临的经营压力。

据中新财经报道，在2023年，中信银行、光大银行、招商银行等银行的人均薪酬都有所下调，今年5月，平安银行也传出员工当月绩效降薪，这一消息获该行内部员工证实。

郑州银行董事长赵飞4月在年度业绩网上说明会上宣布，自2024年起，该行高管薪酬将分两年每年压降10%。他坦言，面对复杂严峻的经济环境，银行的盈利能力受到一定影响。

路透社去年8月报道说，中国银行开展全国员工减薪行动，以缩小中级与高级经理的薪金差距。

中国各大银行正面临越来越大盈利的压力。利息收入一向是银行的主要盈利手段，但中国的银行净息差近年持续收窄，目前已降至20年来的最低水平。同时，涉房贷款不良率居高不下，也令不少银行承压。

此外，为提振经济，中国官方要求银行业提供低息贷款，但目前实体经济的贷款需求依然疲弱。