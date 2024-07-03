香港拟发展“低空经济”加强竞争力

香港经济疫后的复苏速度缓慢，特区政府计划发展低空经济以加强竞争力，目前正考虑率先载货，并从“近至远，轻至重”循序渐进发展。

“低空经济”是一个以航空载运与作业装备技术为核心，以低空空域为运作空间，以低空飞行为依托的综合性经济活动。近年中国大陆视“低空经济”为新增长引擎，粤港澳大湾区多个大陆城市近期已陆续公布区域性低空经济发展实施规划方案。

《星岛日报》周三（7月3日）引述港府消息人士指出，香港也正积极筹备低空经济布局，加强竞争力。特首李家超已指示财政司副司长黄伟纶统筹跨部门工作，协调多个政策局及部门的联系，做好基础建设、航空安全法规及技术要求等工作，激活低空经济发展。

港府署理运输及物流局局长廖振新周三出席立法会会议时证实，当局会委派一个由副司长统筹跨部门的工作小组，协调多个政策局及部门的联系。局方正进行前期工作，稍后会公布更多细节。

廖振新表示，布局低空经济是一个庞大的系统工程，需要不同范畴的配合，包括法规、航空安全政策制定、技术研发、基建配套、土地规划及商业应用等。运输及物流局一直与相关政策局和部门紧密合作，在不同政策范畴下作出配合、拆牆松绑，助力推动低空经济发展。

廖振新指出，由于不同应用场景对航空器的载重、航程、航时、运行可靠性与安全性要求皆有不同，港府会循序渐进推行低空经济试点项目。

他说：“作为安全考虑，载人航空器比载货风险高得多。目前来说，我们希望以无人机载货为起点，近至远、轻至重，逐渐扩大和丰富先进空中交通应用场景。”

廖振新指出，北部都会区的新发展区及交椅洲人工岛等新的大型土地发展项目，能提供大量的土地和空间，例如充足休憩用地、社区及商业用地等，相信可应对与低空经济相关设施的土地和空间需求。就推动低空经济所需的土地或基建需求，这些新发展地区完全有条件作出配合。

在会议上，许多立法会议员就发展低空经济提出不同的建议。其中，选委界议员黄锦辉建议港府在落马洲河套区试行低空运输；工业界议员吴永嘉则称，九龙和港岛飞往珠江好近，当局可以发展“观光无人机”或者“空中的士”。

香港中文大学商学院亚太工商研究所名誉教研学人李兆波接受《联合早报》访问时表示，香港地方狭小，发展低空经济的难度较大，“从在哪里出发和在哪里停留，是一个问题，运作起来也不太经济。”

李兆波认为，港府可以选择几个地点做试验，但发展低空经济需要政府不同部门协调努力，从早前垃圾收集计划引起争议来看，这是当局最薄弱的环节。

较早前，香港立法会议员严刚和民建联议员葛珮帆已分别在立法会不同场合，向官员和特首李家超提出发展低空无人机经济。不过当局都表示问题多多，例如空管政策和法律、香港地小高楼多和兴建无人机讯号发射站的问题。