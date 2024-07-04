香港计划明年起复征3%酒店房租税

（香港综合讯）香港政府计划明年起恢复征收3%酒店房租税，预计每年可带来约11亿港元（1.9亿新元）收入。

港府称，此举将提供稳定的收入来源，同时不会对市民造成影响；征税只占过夜旅客在港消费额的不到1％，不会影响旅客选择香港作为旅游目的地和在港消费的意愿。

不过《星岛日报》报道，当地酒店及旅游业界人士担忧，征收酒店房租税会削弱香港对旅客的吸引力；业者也呼吁港府，将税项收入用于支持业界。

港府近年来面对巨额财政赤字，今年的《财政预算案》提出“财政整合计划”，当中包括从2025年1月1日起恢复征收酒店房租税。

港府星期三（7月3日）就恢复征收酒店房租税，向立法会作出提交决议案的预告。香港财经事务及库务局局长将于10月23日在立法会动议有关决议案，决议案10月25日刊宪。

香港酒店业主联会执行总干事徐英伟告诉《星岛日报》，香港政府推行酒店房租税前未向业界咨询。

他认为，这项措施会增加营运成本，影响香港酒店竞争力，“整个旅游业生态已变了很多，很多细节仍需政府加强与业界沟通，灵活执行”。

他留意到多个周边国家及城市减税或推出税务优惠吸引旅客，不希望香港征收酒店房租税“因小失大”。

香港立法会旅游界议员姚柏良认为，业界需要时间复苏，即使酒店房租税占旅客整体开销不大，但措施难免削弱香港对旅客的吸引力。

他指出，税项为政府增加11亿港元收入，政府应将这笔收入用于支持酒店业界，如设立基金培训人才、支持业界应用创新科技等。

根据香港的《酒店房租税条例》，酒店房租税是对酒店和宾馆征收的税款，按一定税率从客人缴付给酒店或宾馆的房租中征收。酒店房租税税率是从2008年7月1日起，从3%减至0%。