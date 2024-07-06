欧盟据报征询半导体行业对中国传统芯片产能看法

（布鲁塞尔综合电）欧盟据报向欧洲半导体行业征求对中国扩大传统制程芯片产能的看法，并可能制定应对措施，避免中国低端芯片涌入欧洲市场。

路透社星期五（7月5日）引述两名知情人士称，欧盟委员会已向欧洲的半导体企业和主要的芯片使用企业发出征求反馈的通知，预计9月可收回反馈信息。

征询的范围涵盖欧洲工业公司的芯片采购来源、欧洲芯片公司的产品和定价信息，以及它们对竞争对手，包括中国企业芯片的来源、定价等信息的估计。

知情人士称，欧盟所征询的信息范围，超过了美国商务部向美国公司所发送的安全调查的范围。

传统制程芯片一般指28纳米制程以上的上一代芯片，虽然功能无法与七纳米、五纳米芯片相比，却广泛应用于汽车、洗衣机、医疗设备等日常科技产品。中国在传统制程芯片市场占据主导地位，且自美国对华采取芯片禁令以来，中国加大了投资和补贴力度以扩大传统制程芯片的产能。

一名欧盟发言人向路透社电邮证实，欧盟已开始与业界进行磋商，以进一步评估供应链中传统芯片的使用情况。发言人还说，欧盟和美国可能会“制定联合或合作措施，以解决（芯片业）依赖或扭曲状况”。

路透社报道指，目前尚不清楚欧盟将采取什么行动，但欧盟接连展开行动以保护欧洲产业免受中国竞争冲击，双方关系越发紧张。

欧盟对中国电动车加征高至37.6%的临时性关税已从星期五起生效，最终关税将于11月生效。北京方面则威胁采取广泛报复措施，目标包括猪肉、白兰地等，预计欧中将在接下来四个月密集谈判。