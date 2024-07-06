上海自贸区临港新片区多家国企采购特斯拉车辆

（上海综合讯）继近日召开的中国国务院常务会议及外资工作座谈会均提到要一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购后，上海自贸区临港新片区多家国企率先采购了一批特斯拉车辆，江苏省政府也将特斯拉纳入采购目录。

综合中新社、上观新闻星期五（7月5日）报道，采购了特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车的上海自贸区临港新片区国企，包括城投兴港集团、临港投控集团等。

临港新片区投资促进服务中心说，这是该片区在政府采购活动中积极落实平等对待内外资企业的要求，不断优化营商环境、持续扩大开放的又一案例。

来自美国的特斯拉2013年正式进入中国，其位于临港新片区的超级工厂是特斯拉首个海外工厂，目前已实现超过95%的零部件国产化率。

此前，江苏政府采购网披露的党政机关、事业单位及团体组织2024至2025年度新能源汽车采购入围公告显示，特斯拉Model Y后轮驱动版进入该省政府新能源用车采购目录，这也是特斯拉首次进入中国政府采购目录。该型号报价为24万9900元人民币（4万6392新元），高于入围的其余20款中国国产车价格，最多达一倍。

江苏省政府采购中心表示，是根据参数和价格两个维度评判，认可特斯拉入围资格。工作人员还说，特斯拉属于国产。这个说法顿时在网上引起热议，网民纷指特斯拉是独资企业，非合资企业，怎么说是国产车。

中国政府自2021年以来就下令禁止特斯拉汽车进入军事设施、政府大楼甚至是一些特定路段，原因是担心车内的摄像头可能被用于间谍活动，这项禁令不可避免地影响了消费者的购买意愿。特斯拉因此在上海设立了数据中心，强调公司只在中国境内存储和处理数据。

分析认为，中国政府对特斯拉态度的大幅度变化应该与今年以来中国面临的国际商业环境大幅度恶化有显著的关联。

特斯拉行政总裁马斯克今年4月28日在北京与中国总理李强会面后，中国汽车工业协会同日发布通报，指特斯拉电动车符合汽车数据安全四项合规要求，特斯拉又与百度就自动驾驶制图达成协议，为特斯拉的智能驾驶辅助系统在中国推出扫清了最后的监管障碍。