格力地产退出房地产开发 股票在首个交易日涨停

（广州综合讯）中国房地产商格力地产宣布，逐步退出房地产开发业务。消息一出，公司股票在首个交易日开盘直接涨停。

综合《21世纪经济报道》和中新经纬等报道，这是最近三个月以来，第三家上市房企宣布退出房地产开发业务。此前两家分别为华远地产和美的置业。

格力地产星期天（7月7日）发布公告，宣布逐步退出房地产业务，及收购珠海免税集团的新重组方案。隔日（8日）午间收盘，格力地产一字涨停，报每股4.96元（人民币，0.92新元），涨幅9.98%。

根据公告，格力地产拟对原重大资产重组方案进行重大调整，拟置出所持有的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务，并置入珠海免税集团不低于51%股权。

格力地产原重组方案为，拟通过发行股份及支付现金的方式购买珠海免税集团100%的股权，同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股票募集配套资金。

《中国房地产报》报道，格力地产董事会秘书处工作人员表示，重组完成以后，公司将实现从以房地产为主业向以免税业务为主导的大消费为主业的转型。

对于格力地产的转型，中指研究院企业研究总监刘水分析指出，近年房地产市场持续深度调整，促使多家上市公司退出房地产开发业务。

格力地产收购珠海免税集团的重组项目已历经四年时间，但期间两次被立案调查，致使项目被迫暂停。