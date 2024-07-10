中国6月CPI涨0.2% 涨幅弱于预期

（北京综合讯）中国居民消费价格指数（CPI）连续第五个月上扬，但6月涨幅弱于预期，显示通货紧缩压力持续不利经济复苏。当月工业生产者出厂价格（PPI）则继续呈下降趋势，但降幅有所收窄。

分析认为，中国通货紧缩风险尚未消退，国内需求依然疲弱，而物价疲软增加中国政府放宽货币政策的可能性。

中国国家统计局星期三（7月10日）在官网发布数据显示，6月CPI同比上涨0.2%，涨幅低于5月的0.3%。这个数据低于外界预期，彭博社此前对经济学家的调查预测中值为0.4%。

6月PPI同比下跌0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。

统计局城市司首席统计师董莉娟解读说，6月消费市场供应总体充足，CPI环比季节性下降，同比继续上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。

受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，6月PPI环比下降，同比降幅继续收窄。

彭博社报道指出，中国经济复苏今年并不均衡，制造业成为亮点之际，消费则因楼市长期低迷和就业市场疲软而受阻。

上海保银投资首席经济师张智威对彭博社分析，中国通货紧缩风险尚未消退，国内需求依然疲弱。“长期来看，中国经济需要内需回升来拉动。”

大华银行经济师何玮珍认为，物价疲软增加中国放宽货币政策的可能性，包括降低利率和银行须保留一定额度的准备金。

荷兰国际集团大中华区首席经济师宋林对路透社指出，疲弱通胀和疲弱信贷数据，为中国央行在未来几个月进一步放宽货币政策提供了令人信服的理由。